News SSC Napoli, Manna gelato: si complica il grande colpo di mercato

Si complica un acquisto per il Napoli: il club ha chiesto una cifra oltre i 20 milioni, si potrebbe arenare una pista.

Il direttore dell’area sportiva del Napoli Manna non si ferma sul calciomercato. In estate, sono arrivati investimenti mai visti in casa azzurra, con il club che ha inaspettamente speso molto nonostante il mancato ricavo della cessione di Osimhen e la non qualificazione alle coppe europee. Per questo, colpi come Lukaku, Neres e McTominay vanno sicuramente visti come un netto cambio di passo rispetto al passato.

Non è finita però, perchè le voci di calciomercato continuano a parlare di un Napoli pronto a fare almeno un acquisto a gennaio. Il ruolo in cui investire è quello di un centrale di difesa, dato che il club azzurro è orfano di un’alternativa all’altezza di Rrahmani e Buongiorno. Non convincono infatti Rafa Marin (praticamente mai impiegato) e Juan Jesus (oramai sul viale del tramonto).

Napoli, si complica l’affare Kiwior: le ultime

Le ultime news di mercato riportano notevoli complicazioni per l’acquisto di uno degli obiettivi principali per il colpo nella retroguardia: si tratta di Jakub Kiwior. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Arsenal sembra infatti restio a cederlo già a gennaio e, in più, rifiuta la formula del prestito. Questo, sicuramente, rende notevolmente difficile un’operazione di questo tipo già a gennaio.

Il Napoli, d’altro canto, non sarebbe disposto a sborsare l’elevata cifra chiesta dei Gunners a titolo definitivo, pari a 20 milioni di euro. La trattativa non sarebbbe così al momento sul punto di sbloccarsi, nonostante il gradimento elevato da parte della società per il calciatore. Tali richieste avrebbero fatto tirare indietro anche gli altri club interessati al polacco: Bologna e Inter le ritengono troppo alte, la Fiorentina aveva chiesto informazioni prima dell’esplosione di Comuzzo, mentre Milan e Juve non sarebbero mai state realmente interessate.

L’Arsenal non sembra comunque poter cambiare la propria posizione al riguardo in virtù anche della sua situazione nel reparto arretrato. Va evidenziato, infatti, come Arteta lo ritenga comunque il primo rimpiazzo a Gabriel Magalhaes nella sua difesa, spesso falcidiata da infortuni. Insomma, ai club a lui interessati non resta che provare un’offerta molto interessante o guardare su altri profili. Kiwior rimarrà un profilo molto seguito in Serie A per l’essere sbocciato proprio nel nostro campionato (sotto la guida di Thiago Motta allo Spezia), ma forse non avverrà a breve il suo ritorno in Italia.