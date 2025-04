Capuano insiste: Scudetto al Napoli e Inter sfavorita, ecco il motivo

Il giornalista Giovanni Capuano insiste sui social: dopo il pareggio del Napoli a Bologna, Antonio Conte è favorito per lo Scudetto

Il Napoli spreca l’occasione di accorciare il distacco con l’Inter, che resta immutato a 3 punti come ad inizio giornata. Quando mancano 8 turni di campionato, le due formazioni in lotta per il titolo non riescono ad allungare l’una dall’altra a causa dei rispettivi pareggi in Emilia Romagna.

Antonio Conte dalla tribuna del Dall’Ara – causa squalifica – osserva una squadra che si sfilaccia e si disunisce nella seconda frazione di gioco. Dopo un ottimo avvio, il Bologna conquista campo e fiducia e nella ripresa con Ndoye realizza la rete del definitivo uno a uno. Addirittura, Scuffet salva il punticino che permette al Napoli di mantenere il distacco a -3 dall’Inter.

Nonostante questa frenata dei campani, a seguito del pareggio dei nerazzurri, per Giovanni Capuano non cambiano i pronostici per la vittoria dello Scudetto. Il giornalista insiste su X e indica il Napoli favorito.

Capuano su X: “Conte favorito sullo Scudetto”

Sulla piattaforma social, Giovanni Capuano è sempre abbastanza pungente e da inizio campionato stuzzica i supporter azzurri con analisi che in qualche modo punzecchiano il Napoli o Antonio Conte. In altre parole, mette pressione, a volte giustificata e altre volte un po’ meno.

In questo caso, dopo il pareggio in casa del Bologna, per il il giornalista la squadra azzurra ha sprecato una buona occasione per accorciare il distacco, ma ha un fattore che può supportarlo in vista del rush finale:

“Il Napoli esce dall’ultimo turno nettamente sfavorevole mantenendo il distacco di 3 punti dall’Inter. Da qui in poi calendario molto sbilanciato. Conte favorito per lo scudetto”

Il #Napoli esce dall’ultimo turno nettamente sfavorevole mantenendo il distacco di 3 punti dall’#Inter. Da qui in poi calendario molto sbilanciato. #Conte favorito per lo scudetto. — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 7, 2025

Il calendario di Inter e Napoli

Andando ad analizzare le prossime avversarie delle due squadre, si può notare come in effetti l’Inter ha ancora due, se non addirittura tre, scontri con le big e chi lotta per l’Europa. Dopo la sfida contro il Cagliari a San Siro, ci saranno i due confronti con Bologna e Roma, tra le migliori squadre del momento.

Il Napoli dovrà affrontare l’Empoli senza il capitano Di Lorenzo e senza Anguissa, entrambi squalificati per diffida. Successivamente le avversarie sembrano abbordabili, quasi tutte della seconda metà della classifica. Di seguito le avversarie di Inter e Napoli.

Il calendario dell’Inter: Cagliari, Bologna, Roma, Hellas Verona, Torino, Lazio, Como.​

Il calendario del Napoli: Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari.​