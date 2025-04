Napoli, lo Scudetto si vince così: Stellini rivela cosa bisogna cambiare

Bologna Napoli 1-1, ecco le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini ai microfoni di Dazn nel post partita.

Il Napoli di Antonio Conte non va oltre l’1-1 al Dall’Ara e, per questo motivo, è rimasta invariata la distanza dall’Inter capolista, di 3 punti. La fantastica rete di Ndoye, col tacco, è valso il punto ai rossoblù che avvicina la squadra di Vincenzo Italiano al terzo posto in cui vi è l’Atalanta di Gasperini. Occasione sprecata per gli azzurri che hanno mancato la possibilità di accorciare a -1 dalla vetta.

Nel post partita, a Dazn, il vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita.

Stellini sicuro: “Dobbiamo crescere in mentalità, possiamo sognare ad una condizione”

Sul match disputato, ha affermato:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato una partita aggressiva con tanto movimento ed intensità. Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa. Abbiamo badato più a difenderci che ad attaccare. Perdendo il ritmo fai fatica contro una squadra contro il Bologna. Dobbiamo crescere in mentalità e voglia di giocare la palla“.

In merito agli infortuni di Buongiorno e McTominay:

“Buongiorno e McTominay? McTominay ha preso una botta alla coscia ed al fianco. È uscito perché aveva forte dolore e non riusciva a correre. Buongiorno si è riscaldato perché se fosse servito, sarebbe entrato all’occorrenza. Pensiamo di risolvere il problema per la prossima partita. L’abbiamo tenuto in movimento perché se si raffredda sono problemi a livello muscolare”.

Riguardo alla prestazione di Romelu Lukaku:

“Lukaku? Il Bologna ci ha pressato forte e non ci siamo mossi con la stessa qualità. Nel secondo tempo per i difensori del Bologna è stato facile anticiparlo perché abbiamo servito troppi palloni lunghi per lui”.

Sulle ambizioni del Napoli, Stellini ha messo in evidenza: