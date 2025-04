Delusione Napoli a Bologna, la reazione di Conte è incredibile: è successo al Dall’Ara

Il Napoli non va oltre il pari contro il Bologna al Dall’Ara. Gli azzurri non hanno approfittato del passo falso dell’Inter.

La 31esima giornata di Serie A si è conclusa con il match tra Bologna e Napoli che è terminato sul punteggio di 1-1. Si tratta di un punto che non fa male a nessuno, vista la corsa dei padroni di casa verso la Champions e quella degli azzurri verso lo Scudetto. In realtà, però, tra le file partenopee c’è un po’ di rammarico per quanto accaduto in questo weekend. La frenata dell’Inter a Parma è stata del tutto inaspettata, motivo per il quale una vittoria al Dall’Ara avrebbe diminuito ancor più il gap in vetta.

Conte arrabbiato in tribuna: la reazione al pareggio in trasferta

Antonio Conte ha portato a Napoli il proprio DNA. Quest’ultimo, è in parte rappresentato dalla voglia insaziabile di successi, anche quando tutto sembra più difficile del previsto. Durante la stagione in corso, però, la sua squadra non sempre è riuscita ad indossare tale veste, in quanto troppo spesso si son verificati “errori grossolani” o cali di concentrazione.

Ieri, nell’insidiosa trasferta di Bologna, è arrivata l’ennesima notizia negativa per il Napoli e per Antonio Conte. Nella seconda frazione, gli azzurri sono lentamente spariti dal campo lasciando il possesso e il dominio ai padroni di casa. Come riportato da “Il Mattino” anche la reazione del tecnico azzurro è stata “infelice”. Costretto a sedere in tribuna causa squalifica, Conte non è apparso affatto tranquillo a causa della prestazioni dei suoi uomini. Ciò che è emerso in modo significativo è la rabbia che invece è mancata ai suoi ragazzi sul rettangolo verde.

Antonio Conte ha seguito il match assieme al fratello Giovanni, il quale però non ha fatto altro che seguire le numerose statistiche presenti sul pc. Quindi, è possibile intuire come l’ex calciatore non sia “soddisfatto” di quanto messo in mostra dalla sua squadra, ancor più dopo il vantaggio iniziale.

Un giorno di riposo e poi al lavoro: l’idea di Conte

Il pareggio, o meglio dire la “mancata vittoria” non è mai un risultato che entusiasma Antonio Conte. Quest’ultimo, è nato per la vittoria ma nel girone di ritorno troppo spesso è stato costretto ad “accontentarsi” del minimo. Ora, però, non c’è tempo di rimuginare per l’occasione persa in quanto ci sono altre sfide delicate da disputare.

Come riportato da “Il Mattino” l’allenatore ha concesso un giorno di riposo alla squadra che si ritroverà mercoledì a Castel Volturno. Da quel momento si inizierà a pensare alla prossima sfida contro l‘Empoli che andrà in scena lunedì alle ore 20.45.