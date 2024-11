“Simeone ai margini, un club di Serie A insiste”: le ultime sulla possibile cessione

“Giovanni Simeone è ai margini del Napoli e un club di Serie A lo vuole a gennaio”, questa la notizia di mercato che circola intorno agli azzurri

Continuano a susseguirsi le voci di mercato che vorrebbero Giovanni Simeone come possibile partente dal Napoli a gennaio. L’attaccante argentino ha disputato 316 minuti dall’inizio della stagione, realizzando 1 gol e mettendo a referto 1 assist. Sicuramente un impiego non particolarmente corposo, ma Antonio Conte ha un suo titolarissimo che è Romelu Lukaku e difficilmente se ne priverà dal primo minuto.

Dal suo arrivo al Napoli, il Cholito è sempre stato consapevole che avrebbe dovuto sgomitare per prendersi una maglia da titolare o per accumulare minuti. Soprattutto perché gli azzurri hanno acquistato anche Raspadori nella stessa sessione di mercato e dunque la concorrenza è stata ancora più ampia sin dall’inizio. Senza considerare le condizioni fisiche di un Osimhen straripante, che aiutò i partenopei a vincere lo scudetto.

Simeone lascia realmente il Napoli? Il Torino insiste con gli azzurri

Nell’annata del terzo titolo, Simeone ha comunque ottenuto un ruolo di primo piano, grazie a gol pesantissimi contro Milan e Roma. Poi c’è stato lo scorso anno, quello del terribile decimo posto, con l’argentino che si è ritagliato anche più spazio in campo, senza incidere realmente. Resta comunque un profilo importante per Conte e per il Napoli, che di certo non lo farà partire facilmente nonostante le insistenti voci di mercato.

Anche questa mattina, infatti, Tuttosport si è soffermato sul Torino, prossimo avversario degli azzurri. I granata sono in crisi nera, non vincendo dal 25 ottobre contro il Como. Quella è stata una delle due sole vittorie nelle ultime 10 partite, l’altra risale al 20 settembre contro il Verona. Questo fa ben capire le difficoltà che sta vivendo Vanoli, che dall’infortunio di Duvan Zapata ha riscontrato anche numerosi problemi a far segnare la squadra.

Il Toro ha segnato solamente 4 gol nelle 6 partite disputate fin qui senza il colombiano e 2 di questi sono arrivati nella stessa partita contro il Cagliari. Vuol dire che altre 2 reti sono state realizzate in 5 partite. Veramente troppo poco per pensare di vivere un campionato dignitoso e l’1-1 con il Monza dell’ultima giornata ne è una dimostrazione.

Ecco perché Cairo starebbe valutando il nome di Simeone per poter rinforzare l’attacco e restituire a Vanoli una soluzione offensiva di livello per vivere una seconda metà di stagione completamente diversa. Tra il Torino ed il Napoli, però, c’è ancora un’enorme distanza. E seppur Tuttosport definisce Simeone “ai margini”, il presidente De Laurentiis non ha intenzione di cederlo per meno di 15 milioni di euro o in prestito con obbligo di riscatto. I granata sono così costretti a muoversi il prima possibile per trattare, altrimenti l’affare non diventerà mai concreto.