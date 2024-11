Maradona, omaggio stupendo al murales: spettacolo da brividi! (VIDEO)

Al Largo Maradona c’è una vera e propria folla di tifosi per omaggiare Diego Armando Maradona nell’anniversario della sua scomparsa: il video.

Quella di oggi è una data senza ombra di dubbio molto particolare per tutti i tifosi del Napoli: quest’oggi quattro anni fa avveniva infatti la scomparsa Diego Aramando Maradona. Una perdita che ancora oggi è una ferita aperta per ogni tifoso e appassionato di calcio, per quanto Diego viva ancora nei cuori di tutti i suoi supporter.

Quanto il suo ricordo sia ancora vivo è dimostrato dalla folla di tifosi e appassionati presenti al Largo Maradona per omaggiarlo quest’oggi, realizzando un vero e proprio spettacolo pregno di assoluta passione. Un via vai che era partito già da stamattina, dove a presenziare al murales era stata anche una delegazione del club composta dal capitano Di Lorenzo, l’alleantore Conte e il presidente De Laurentiis.

VIDEO- L’omaggio dei tifosi al murales di Maradona

In queste ultime ore, invece, c’è stata una vera e proprio invasione di tifosi sul posto, i quali hanno omaggiato El Pibe de Oro con cori e canti. Napoletani e non solo: si vedono infatti anche tanti tifosi del Boca e argentini lì proprio per questo, a testimonianza di quanto il murales sia davvero diventanto il luogo simbolo di una figura iconica come quella di Maradona.

Immancabili i cori per lui e i canti delle canzoni più celebri associate a lui: da Live is Life (canzone divenuta celeberrima per i suoi palleggi suelle sue note durante un riscaldamento) ad altri come La Mano de Dios. Ad arricchire l’atmosfera, anche fumogeni rigorosamente di colore azzurro. Un avvicendarsi di tifosi, cori e omaggi che continuerà ancora fino a tarda notte in memoria del miglior calciatore della storia del calcio e non solo, un vero e proprio punto di riferimento per tantissime persone.

Di seguito il video: