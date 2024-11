Napoli-Roma, svelata la canzone di Pino Daniele: grande emozione al Maradona – LE IMMAGINI

Napoli-Roma, quanta emozione al Diego Armando Maradona: l’inedito di Pino Daniele è da brividi.

Riparte il campionato del Napoli, impegnato al Diego Armando Maradona per il primo atto stagionale del Derby del Sole. Una sfida, quella alla Roma, particolarmente sentita e mai banale per le due formazioni abituate a regalare grande spettacolo. Il primo match di ritorno dalla pausa nazionali è ormai alle porte. Proprio nel tempio azzurro, prima del fischio d’inizio è stato svelato l’inedito di Pino Daniele intitolato “Again”. Le immagini che arrivano da Fuorigrotta sono da pelle d’oca.

Napoli-Roma, il Maradona accoglie l’inedito di Pino Daniele

Napoli tornato in campo in seguito alla trasferta di Milano contro l’Inter. Altro big match per i ragazzi guidati da Antonio Conte, che quest’oggi si misurano con la Roma di Claudio Ranieri. Il match attualmente in corso ha già regalato uno spettacolo impagabile, offerto dall’inedito di Pino Daniele “Again”. Queste le immagini del pubblico del Diego Armando Maradona, in particolare del patron De Laurentiis.

Un’emozione immensa, che il pubblico del Diego Armando Maradona e il presidente Aurelio De Laurentiis – apparso visibilmente commosso – proveranno a intensificare durante i novanta minuti di gioco. Il compito spetterà ai ragazzi di Antonio Conte, chiamati a una prestazione impeccabile per superare gli undici scelti da Claudio Ranieri.