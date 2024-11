LIVE – Napoli-Roma: inizia il match

È finalmente tempo di Napoli e Roma: le due compagini daranno vita a uno scontro davvero importante allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli–Roma, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Gli ultimissimi minuti separano gli azzurri dal calcio d’inizio della tredicesima gara del proprio campionato, l’ennesima di fila contro una big. Al Diego Armando Maradona arriveranno i giallorossi, forti della scossa emotiva lanciata dal nuovo tecnico Claudio Ranieri. L’icona capitolina proverà a ingabbiare tatticamente l’amico Antonio Conte, chiamato al ritorno alla vittoria in seguito alla sconfitta interna con l’Atalanta e il pareggio di San Siro contro l’Inter.

Napoli-Roma, il LIVE del match

1′- Si inizia al Maradona!

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvara. All. Conte ROMA (4-3-2-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné, Pisilli; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

Napoli-Roma, le probabili formazioni di Conte e Ranieri

Quasi tutto pronto per l’inizio di Napoli–Roma. Lo spettacolare match del Diego Armando Maradona arricchirà il quadro della domenica di Serie A, facendo seguito ai match delle ore 15. C’è tanta attesa per l’inizio della gara, con i tifosi azzurri che si aspettano una grande gara da parte dei propri beniamini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Koné, Cristante; El Shaarawy, Pellegrini, Zalewski; Dovkyk. All. Claudio Ranieri.

Queste le possibili scelte dei due tecnici che proveranno a strappare un importante risultato. Nessun problema per McTominay e Lukaku, con entrambi che dovrebbero presenti dal primo minuto nonostante il doppio spavento rimediato in nazionale. Mathias Olivera dovrebbe vincere il ballottaggio sul’ex di turno Leonardo Spinazzola. Da registrare il ritorno di Stanislav Lobotka in cabina di regia in seguito al lungo periodo di stop, che ha concesso a Billy Gilmour di prendersi momentaneamente il posto.

Nelle fila giallorosse possibile l’assenza sia di Paulo Dybala che Matias Soulé, con Ranieri che ha preferito a quest’ultimo Nicola Zalewski. Una scelta decisamente conservativa da parte del tecnico e che potrebbe offrire qualche indizio sull’eventuale atteggiamento tattico da parte della formazione capitolina. La Roma proverà a limitare le sfuriate offensive dei ragazzi di Conte, tentando di ribaltare il campo in contropiede. Napoli-Roma, il Derby del Sole è tutto da ammirare.