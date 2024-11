Probabili formazioni Napoli-Roma, Conte ne cambia uno: Ranieri spiazza tutti

Arrivano ulteriori novità im merito a quelle che possono essere le probabili formazioni titolari che scenderanno in campo, dal primo minuto, per la sfida tra Napoli e Roma.

Tante pressione e la consapevolezza di poter contare sulla propria gente per fermare la voglia di riscatto della nuova Roma di Claudio Ranieri: questi sono gli ingredienti che rendono ancor più elettrizzante l’atmosfera in casa Napoli in vista della sfida contro il club capitolino. Le vittorie di Inter e Atalanta (che hanno momentaneamente scavalcato gli azzurri in classifica) lanciano un segnale forte e inequivocabile ad Antonio Conte, che d’altro canto cerca di estraniare i suoi da ogni pensiero negativo.

Come detto, la Roma però è assetata di risultati: d’altronde, la classifica è davvero disastrosa per la squadra giallorossa e Ranieri, subentrato in panchina a Ivan Juric, vuole sfruttare l’effetto sorpresa contro un Napoli a caccia di un primato (per ora) perduto. Ma quali saranno le scelte dei due tecnici per il big match dello stadio Maradona? Se per Conte le scelte sono pressoché scontate, lo stesso certamente non si può dire per la compagine ospite, con il recente cambio di guida tecnica che rischia di mischiare pesantemente le carte in tavola.

Verso Napoli – Roma, Conte pronto a confermare il blocco titolare

In casa Napoli, i dubbi sono davvero pochi. Anzi, l’unico sembra essere legato al ballottaggio sull’out di sinistra tra Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, con il primo che sembra in vantaggio.

Per il resto, la novità principale è rappresentata dal ritorno, dal primo minuto di gioco, di Stanislav Lobotka, pronto a prendersi di nuovo la cabina di regia occupata negli ultimi impegni dall’ex Brighton Billy Gilmour. Nessun cambio previsto per i nove/undicesimi restanti.

Roma, Ranieri può optare per il 4-5-1

Decisamente più complesso è cercare di decifrare il possibile schieramento di partenza da parte della Roma di Claudio Ranieri. In queste ore, le indiscrezioni circa la formazione dei giallorossi sono molto confuse, complice un cambio di guida tecnica che evidentemente tende a confondere la situazione.

La sensazione è che Ranieri possa scegliere di impiegare una sorta di 4-5-1, con Pellegrini alle spalle di Dovbyk ma pronto, in fase di non possesso, a scalare sulla linea dei centrocampisti.

Napoli – Roma: le probabili formazioni

Di seguito, le probabili formazioni di Napoli e Roma a poche ore dal match: