La Juventus si defila, c’è l’annuncio: il Napoli non ha rivali sul mercato

Nella finestra invernale, il Napoli può intervenire sul mercato: oltre ad un possibile difensore, si cerca un attaccante che piacerebbe anche alla Juventus

La posizione in classifica fa ben sperare, ma potrebbe non bastare. Antonio Conte vuole una rosa che abbia tutti i ruoli coperti, dove il posto da titolare non è certo a prescindere e ci sia competizione all’interno dello spogliatoio. Serve quella sana competizione per spingersi oltre i limiti.

Per questa ragione, a gennaio il Napoli potrebbe intervenire sul mercato. In particolare, si pensa ad un difensore centrale. Juan Jesus potrebbe lasciare l’Italia e ritornare in Brasile. Per questa ragione, servirà andare sul sostituto ideale di Buongiorno. Ma il reparto difensivo non è il solo a poter essere migliorato.

Infatti, la dirigenza starebbe lavorando anche per l’attacco. Circolano tantissimi nomi e magari soprattutto per la prossima stagione. Al momento il reparto sembrerebbe più che coperto con Lukaku, Simeone e all’occasione Raspadori, che può ricoprire anche il ruolo da prima punta. Ma nelle ultime settimane si è parlato tanto di Bonny del Parma, inseguito persino dalla Juventus. Oggi, a ridosso della gara contro il Milan, è arrivato un annuncio chiaro del dirigente bianconero.

Juventus, Giuntoli precisa: “Recuperiamo Milik”

Stando a quanto affermato dal ds della Juventus Cristiano Giuntoli, il club bianconero non mira a migliorare il reparto offensivo, perché contento del rendimento di Vlahovic e soprattutto non sarà acquistato il suo vice. Infatti, Thiago Motta aspetterebbe di riavere a disposizione Milik, out per infortunio ormai da mesi.

“Faremo qualcosa in difesa – suggerisce Giuntoli ai microfoni di DAZN – Attaccante per gennaio? No, contiamo sul recupero di Milik“. Lapidario, il direttore sportivo bianconero spegne ogni voce sul possibile nuovo Vlahovic. E così, lascerebbe la strada spianata al Napoli per l’acquisto di Bonny. Il club azzurro può superare la concorrenza agevolmente e potrebbe persino lasciare il centravanti francese al Parma fino a giugno, per poi averlo dalla prossima stagione.

La Juventus non è la sola ad aver sondato questa pista. Infatti, anche il Milan attenzione le buone prestazioni dell’attaccante classe 2003. Insomma, Bonny piace davvero a tutti e il suo valore non è economico. Il Parma avrebbe già fissato il prezzo del cartellino. Ad oggi vale 25 milioni. Una cifra che potrebbe lievitare di mese in mese se aumentasse il numero di gol entro giugno.