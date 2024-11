Mercato Napoli, Manna punta Dorgu e Bonny: la situazione

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte analizzando la situazione del Napoli ed il mercato.

La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, ma il club sta già lavorando per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Giovanni Manna ha già individuato dei nomi utili alla causa, e già da ore il direttore sportivo sta lavorando per capire come arrivare a chiudere possibili trattative nel minor tempo possibile.

Tra i nomi in cima lista ci sono Dorgu e Bonny, due calciatori che hanno avuto un ottimo avvio di stagione e che hanno attirato su di sé l’attenzione di molte squadre di Serie A, tra cui anche lo stesso Napoli.

Mercato Napoli, le ultime di Sky su Dorgu e Bonny

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sui temi di mercato in casa azzurra: “Bonny e Dorgu piacciono al Napoli, ma l’ostacolo sarebbe convincere le rispettive società a darli via a gennaio, perché sono due pilastri rispettivamente per il Parma e il Lecce”, ha spiegato Luca Marchetti.

“Più facile sarebbe acquistarli a giugno. E’ difficile riuscire a mettere le mani su calciatori di un certo spessore come Chilwell e Rashford, dei quali parlano in tabloid inglesi, soprattutto a stagione in corso”, ha ancora detto l’esperto di mercato durante la trasmissione Marte Sport Live.

Marchetti ha poi continuato nella disamina della situazione: “Determinati giocatori possono partire se non sono fondamentali nelle rispettive squadre: se qualcuno di loro fatica a trovare posto in Premier, magari ci si può ragionare. Il Napoli, a mio avviso, deve continuare a puntare su profili d’alto livello e che non sono centrali lì dove si trovano adesso. Anche provenienti dall’estero: perché no?”, la chiosa del giornalista di Sky Sport.