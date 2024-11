Calciomercato Napoli, retroscena Gyokeres: l’annuncio che nessuno si aspettava

Calciomercato Napoli, ipotesi Victor Gyokeres: l’annuncio che nessuno si aspettava sull’attaccante che sta illuminando tutta l’Europa

Ha già realizzato 24 gol in 19 partite solamente con lo Sporting Lisbona, a questi aggiungete altre 9 reti con la propria nazionale in 6 gare. Il suo score schizza dunque a 31 gol in 25 partite, con l’aggiunta anche di 8 assist. Una produzione offensiva senza senso quella di Victor Gyokeres, che sta stupendo il calcio europeo. I detrattori hanno subito puntato il dito sul livello del campionato portoghese, ma lo svedese ha risposto con 5 gol in Champions League di cui 3 al Manchester City.

E’ la sua stagione e a 26 anni ha spiccato il volo. In estate aveva chiuso con 43 gol in 50 partite di club, con 15 assist all’attivo. Numeri clamorosi che lo avevano già inserito nell’elenco degli attaccanti più appetibili sul mercato, ma alla fine il classe ’98 ha scelto di rimanere a Lisbona. Una fortuna per il club bianco-verde, consapevole che incasserà una cifra monstre dalla sua cessione nei prossimi mesi.

Gyokeres vicino al Napoli: il retroscena inedito

Cosa c’entra dunque il Napoli in questo racconto? A svelare un retroscena inedito questa mattina è stato il Corriere dello Sport, che ha parlato di un avvicinamento passato tra Gyokeres e gli azzurri. Il tutto risaliva a quest’estate, quando il giocatore sarebbe stato preso in considerazione dalla dirigenza partenopea, prima ancora dell’arrivo di Antonio Conte.

Da Victor a Victor, da Osimhen a Gyokeres, una sliding doors che non si è mai verificata. La mancata cessione del nigeriano e la super clausola da 100 milioni di euro dello svedese, hanno bloccato il Napoli. Poi, l’arrivo di Antonio Conte e la scelta di puntare su Romelu Lukaku. Fare paragone è ingiusto, Big Rom è arrivato a 31 anni in azzurro e non è più nel prime come il centravanti dello Sporting.

Anche le cifre sono ben diverse e va tenuto soprattutto conto di questo. In estate, il Napoli avrebbe pensato anche a Dovbyk, prossimo avversario degli azzurri. L’attaccante, alla fine infatti, ha scelto la Roma, e arriverà per la prima volta al Maradona domenica. Una sfida a distanza con il grande ex Lukaku, che proverà a ritrovare il gol in casa e soprattutto su azione, dato che manca da mesi.

Per Gyokeres, ormai, le chance di vederlo in Serie A sono praticamente pari a zero. Il suo valore dopo questa stagione è schizzato e serviranno almeno 150 milioni di euro per portarlo via la prossima estate. Non è più un colpo per questo Napoli.