Antonio Conte, il bilancio con la Roma è altalenante: i risultati

Antonio Conte si appresta ad affrontare la Roma, il suo bilancio contro i giallorossi è altalenante: tutti i risultati nella storia del tecnico

Manca sempre meno al big match tra Napoli e Roma per il prossimo turno di campionato. Una Serie A ricca di colpi di scena in queste prime 12 giornate, con una corsa verso il titolo serratissima. Gli azzurri sono in vetta con 26 punti, seguiti a ruota da Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio a 25. A 24 troviamo la Juventus, mentre a 18 con una partita in meno c’è il Milan. Una bagarre che difficilmente resterà tale fino alla fine del 2024, ma che per ora tiene incollati gli appassionati.

La Roma, prossima avversaria dei partenopei, è la grande assente di questo gruppone. I giallorossi hanno vissuto un inizio di stagione scioccante con 3 allenatori diversi da agosto a novembre. De Rossi è stato esonerato dopo 4 partite, Juric dopo altre 8 di campionato e solamente 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ecco dunque l’arrivo di Claudio Ranieri, per salvare una situazione quasi già compromessa.

Antonio Conte sfida la Roma: il bilancio del tecnico

Conte è consapevole che non si deve sbagliare una gara così. Si lancerebbe un segnale chiaro alle inseguitrici e si getterebbe ulteriormente nell’ombra una squadra in cerca di riscatto. Dopo il k.o. casalingo contro l’Atalanta, inoltre, sbagliare ancora davanti ai tifosi al Maradona sarebbe un duro colpo da digerire, anche per lo stesso allenatore.

Ma cosa dice il passato di Conte nei confronti con la Roma? Sono 14 i precedenti tra il tecnico e i giallorossi con un bilancio altalenante. L’attuale guida del Napoli ha infatti vinto 5 volte contro i capitolini, pareggiato lo stesso numero di partite e perso per 4 volte. Il primo successo risale al gennaio 2012, in Coppa Italia, quando come allenatore della Juventus si impose per 3-0.

Prima di allora erano arrivate una sconfitta, nella stagione 2009/10 sulla panchina dell’Atalanta, e un pareggio per 1-1 sempre con i bianconeri. Alla guida della Vecchia Signora sono poi arrivate altre tre vittorie per 4-0, 3-0 e 1-0, ma anche un paio di sconfitte per 1-0 con annessa eliminazione dalla Coppa Italia.

Dal 2014 al 2021, Conte non ha più vinto contro la Roma. In quel lasso di tempo sono state 5 le partite disputate, con ben 4 pareggi e una vittoria giallorossa. I pari sono arrivati sia sulla panchina del Chelsea, che su quella dell’Inter, mentre la sconfitta, addirittura per 3-0, è arrivata sempre alla guida dei Blues in Champions League. L’ultimo successo di Conte, risale alla 36a giornata della stagione 2020/21, quella dello scudetto nerazzurro, in un sonoro 3-1 firmato Brozovic, Vecino e soprattutto Romelu Lukaku, che domenica ritroverà i giallorossi.