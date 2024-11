Verso Napoli-Roma, dubbio Lukaku: cosa trapela sulla formazione

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra il Napoli e la Roma: spuntano novità in merito alle possibili scelte da parte del tecnico Antonio Conte.

L’attesa è (quasi) finita: il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la terza sosta di stagione per le Nazionali e lo farà con un avversario certamente non banale. Incontrare la Roma è una sfida sempre molto suggestiva e che, nella fattispecie, può dire molto sulle ambizioni degli azzurri per questa stagione, seppur la compagine giallorossa stia vivendo un periodo a dir poco complicato. Il tutto è sfociato con il ritorno in panchina di Claudio Ranieri, che farà il suo terzo esordio sulla panchina del club capitolino proprio allo stadio Diego Armando Maradona.

L’obiettivo dei partenopei è quello di continuare a difendere il primato in classifica, con la consapevolezza che un eventuale risultato potrebbe essere un segnale molto importante da poter mandare alla concorrenza. Ma quale sarà la formazione che scenderà in campo contro i giallorossi, dal primo minuto? E soprattutto, Romelu Lukaku (ex della sfida, ndr) sarà schierato fin dal primo minuto? In queste ore, man mano, la situazione sta divenendo più chiara, con il belga che sembra essere nelle condizioni di prendersi sulle sue spalle l’attacco partenopeo, con il problema fisico reso noto nei giorni scorsi che pare essere alle spalle.

News SSC Napoli, le ultime di formazioni in vista della Roma: le probabili di Conte

A poco più di quarantotto ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma (fischio d’inizio in programma per domenica, allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18:00), i tifosi si interrogano su quelle che possono essere le scelte da parte del tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte.

La sensazione è che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale non si discosterà più di tanto rispetto a quella che è ormai la formazione canonica. L’unica novità dovrebbe riguardare l’out di sinistra, con Leonardo Spinazzola che sembra essere in vantaggio su Mathias Olivera, l’ultimo a rientrare a Castel Volturno visti i suoi impegni con l’Uruguay. Per il resto, dovrebbero vedersi in campo dal primo minuto sia Scott McTominay che Romelu Lukaku: i due sembrano aver smaltito del tutto i problemi fisici che hanno messo in apprensione la piazza partenopea. Oltre, ovviamente, a Stanislav Lobotka, che tornerà in campo da titolare dopo diverse settimane al posto di Billy Gilmour.