Lione a rischio retrocessione, il Napoli ne approfitta: colpo geniale di Manna

Il Lione rischia la retrocessione per i guai economici – finanziari: il Napoli è pronto ad approfittarne, con Giovanni Manna pronto a piazzare un colpo geniale.

Quali saranno i prossimi colpi di calciomercato del Napoli? Dopo le parole recenti del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, tra i tifosi è partita la caccia ai calciatori che possono sbarcare in azzurro a partire dalla sessione invernale di gennaio. Il reparto che sarà tenuto d’occhio è quello difensivo, il tutto con una forte attenzione a tutti quelli che sono i paletti finanziari, fattore chiave nella gestione De Laurentiis.

La gestione di questo aspetto è fondamentale, per evitare di incappare in problematiche di non poco conto. È il caso, per esempio, del Lione, che si ritrova addirittura con il rischio di dover retrocedere a fine stagione. Proprio dal club transalpino – considerando l’urgenza dell’OL di cedere e incassare – potrebbe arrivare il colpo di genio da parte di Giovanni Manna. Il nome in questione è quello di Moussa Niakhaté, difensore di ventotto anni monitorato dagli azzurri al posto di Juan Jesus, per cui secondo Il Mattino si profila l’addio nella prossima finestra di calciomercato.

News SSC Napoli, il Napoli pensa a Niakhaté: occasione dal Lione

Il Lione, per le problematiche note, è costretto a cedere e per questo il Napoli monitora tutte quelle che possono essere le occasioni di mercato, a prezzo di saldo. Una tre di esse, potrebbe essere rappresentata da Moussa Niakhaté.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, spiegando una dinamica di calciomercato che rischia di infiammare le prossime settimane, in vista del mercato di gennaio. Di seguito, quanto riportato:

“Attenzione ai problemi del Lione che ha un buco di centinaia di milioni e a un passo dal fallimento. Moussa Niakhaté, 28 anni, potrebbe fare al caso del Napoli già a gennaio, visto che il club azzurro vuole rafforzare il reparto dei centrali difensivi (Juan Jesus andrà via)”.

Moussa Niakhaté, dunque, potrebbe essere l’occasione che Giovanni Manna, uomo mercato del club azzurro, può cogliere per regalare ad Antonio Conte un’alternativa concreta ad Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani.

Niakhaté. classe 1996, è stato prelevato dal Lione nella scorsa estate e ha totalizzato in questa prima parte di stagione nove presenze con la maglia del club francese. Il suo valore di mercato – secondo Transfermarkt – è pari a 15 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere rivista al basso visto i guai finanziari del Lione.