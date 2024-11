Nuovo difensore Napoli, resiste l’idea Kiwior: spunta anche un ritorno di fiamma

Jakub Kiwior continua a essere uno degli obiettivi del Napoli in vista del mercato di gennaio. Spunta anche un possibile ritorno di fiamma per il club partenopeo.

Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva SSC Napoli, è stato chiaro nel corso del suo intervento di martedì pomeriggio al Social Football Summit: in caso di occasioni, gli azzurri si faranno trovare pronti a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Reparto su cui da tempo si sono concentrati i rumors legati al mercato è quello difensivo: c’è l’aspirazione nel migliorare, in particolare, il pacchetto di centrali difensivi. Juan Jesus potrebbe addirittura dire addio, mentre Rafa Marin ha avuto poco spazio fino a ora. Alle spalle dei due titolari – Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani – sembra dunque mancare effettivamente un’alternativa che possa dare garanzie, almeno dal punto di vista apparentemente di Conte.

Il nome più chiacchierato a tal riguardo è quello di Jakub Kiwior, ma il difensore di proprietà dell’Arsenal non è l’unico nome annotato sul taccuino di Manna: potrebbe, infatti, esserci un ritorno di fiamma per Ardian Ismajli, centrale dell’Empoli autore di un ottimo inizio di campionato. L’albanese ha catturato l’interesse, frattanto, di altre grandi squadre della Serie A, come Juventus e Inter.

Mercato Napoli, Kiwior e Ismajli le idee per la difesa: la situazione

I nomi più caldi per la difesa, nell’ottica di un possibile rinforzo, sono due: il Napoli continua a monitorare sia Jakub Kiwior che Ardian Ismajli.

A fare il punto della situazione è l’edizione Napoli de La Repubblica:

“Il Napoli cerca un centrale di piede mancino (Kiwior sarebbe il profilo giusto), ma non è escluso neanche un rinforzo con altre caratteristiche in base alle opportunità del mercato: Ardian Ismajli, apprezzato contro Lukaku nel match contro l’Empoli, può essere una di queste, considerando che va in scadenza a giugno. L’idea è sostituire nel gioco delle coppie Juan Jesus, arrivato ormai alla fine della sua esperienza in azzurro”.

Il centrale di proprietà dell’Empoli potrebbe essere il ritorno di fiamma utile per la SSC Napoli. D’altronde, anche lo stesso calciatore non si è sbilanciato più di tanto sul suo futuro (qui per le dichiarazioni), sintomo evidentemente di possibili novità in vista di gennaio. Insomma, a poco più di un mese dalla finestra invernale, il lavoro di Giovanni Manna è praticamente nel vivo.