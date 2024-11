News SSC Napoli, messaggio di Conte alla squadra: riguarda le polemiche sul VAR

Antonio Conte ha mandato un messaggio forte e chiaro alla squadra in vista dei prossimi impegni: il tutto riguarda le polemiche sul protocollo VAR post Inter – Napoli.

Archiviata la sosta per le Nazionali, la terza di stagione, il Napoli ora guarda con forte attenzione al prossimo impegno nel campionato di Serie A: contro la Roma, match valido per la tredicesima giornata, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria, anche per mandare un messaggio forte e chiaro alla concorrenza. L’obiettivo è quello di blindare ulteriormente il primo posto, difeso anche in occasione dell’ultima partita contro l’Inter.

Il match contro la squadra di Simone Inzaghi è stata caratterizzata anche dalle polemiche, innescate dal duro sfogo di Antonio Conte nel post gara di San Siro. La polemica si è trascinata per giorni, vedendo anche coinvolti in prima persona i presidenti dei due club in questione (Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta, ndr). Tuttavia, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole evitare che questo discorso possa contaminare anche il gruppo squadra, così come svelato quest’oggi dal quotidiano Il Mattino.

Ultimissime Napoli calcio, Conte parla alla squadra: il messaggio riguarda il caos VAR

Il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, avverte la sua squadra: ogni questione legata a possibili polemiche arbitrali, non deve riguardare lo spogliatoio.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola, a tal proposito:

“Conte non ha parlato di arbitri con la squadra, li ha tenuto fuori dalla polemica scatenata subito dopo il pari di San Siro. Perché non vuole concedere alibi mentali alla squadra. E lo ha ribadito: le questioni arbitrali riguardano il club e l’allenatore, non certo i calciatori in campo. E quindi non vuole scatti di nervosismo sul terreno di gioco. Ne ha parlato anche con il capitano Di Lorenzo”.

Nessun alibi riguardante le polemiche arbitrali: l’imperativo dettato da Conte è chiaro. Un messaggio rivolto a tutto l’ambiente, che in questi giorni ha dibattuto in modo anche animato sul caos VAR che si è scatenato dopo Inter – Napoli.