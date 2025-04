Napoli Basket, Pangos: “Vittoria con Milano? Meritata! E sul futuro…”

Kevin Pangos non ha dubbi, ecco cosa ha detto sulla vittoria con Milano e sul futuro al Napoli Basket.

Il playmaker del Napoli Kevin Pangos ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’evento di presentazione di Monstars, collana tascabile dedicata al mondo del basket. Il classe 1993 ha toccato diversi argomenti, dalla stagione azzurra, alla vittoria con Milano fino al futuro a Napoli.

“Penso che la squadra abbia iniziando a definire la sua identità. Penso che all’inizio della stagione noi eravamo molto vicini in alcune partite agli avversari, semplicemente non siamo riusciti a raccogliere i frutti del nostro lavoro. Con questa squadra abbiamo trovato un sistema in cui tutti stanno giocando un po’ del loro miglior basket, e ci siamo uniti: siamo diventati davvero una squadra, alla fine Sorridere quando hai perso undici partite di fila, ad essere onesti, è persino difficile andare in pubblico perché sei solo, senti che stai deludendo le persone sai. Quando vinci le partite è molto più facile sorridere, ti diverti: vanno sicuramente di pari passo, quando sorridi di solito giochi meglio, anche, ma sicuramente vincere risolve un sacco di problemi, ed è stato fantastico farlo“, ha commentato Pangos.

Napoli Basket, la vittoria con Milano: le parole di Pangos

La vittoria contro l’Olimpia Milano è un traguardo che vale gran parte della stagione per Napoli, ancora alla ricerca della salvezza matematica.

“Volevo vincere quella partita di sicuro, ma ho davvero cercato di affrontarla come qualsiasi altra. Sai, penso che se ti concentri troppo su cose che non necessariamente importano, durante la partita e in campo, possono essere solo una distrazione, quindi ero decisamente felice di aver vinto. Io sono contento che la nostra squadra ce l’abbia fatta, ma anche solo per la nostra squadra: quest’anno penso ce lo meritiamo, meritiamo di continuare così e dobbiamo solo portare risultati a casa. Se ho detto qualcosa a Messina? No non l’ho fatto. Non penso che fosse necessario: come ho detto, è il passato. Ho sempre cercato di controllare solo ciò che posso controllare, non ero contento di quella situazione che è successa, ma è alle mie spalle e cerco di non vivere nel passato. Penso a guardare avanti”, ha continuato.

Pangos, futuro a Napoli? Destino incerto

Infine una riflessione sul futuro e sulla possibilità di rimanere a Napoli.

“Non ne ho idea nessuna idea, una volta che il momento arriverà parlerò con mia moglie e la mia famiglia, e vedremo qual è la migliore situazione per me. Ma come ho detto prima, è stato fantastico qui abbiamo amato il nostro tempo, la gente è stata fantastica, la città è fantastica, mi piace Napoli“, ha concluso Kevin Pangos.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 16:20 by Giorgio D’Andrea