Napoli, David Neres emoziona tutti: le sue parole sono da brividi – VIDEO

In casa Napoli, in attesa del match di domenica contro la Roma, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di David Neres.

Il Napoli giocherà domenica prossima volta allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma di Claudio Ranieri. Per Antonio Conte sono arrivate delle ottime notizie per questa gara così importante.

Fortunatamente, infatti, il tecnico pugliese avrà a disposizione per il match contro la Roma sia Romelu Lukaku che Scott McTominay. Questi ultimi due, nonostante gli acciacchi avuti con le rispettive nazionali, sono infatti perfettamente arruolabili per la partita contro la squadra giallorossa. La formazione azzurra che scenderà in campo, dunque, dovrebbe essere quella vista contro l’Inter, senza dimenticare il possibile ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. David Neres, invece, sarà una pedina fondamentale a gara in corso. Nel frattempo, però, lo stesso brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto piacere a tutta la piazza partenopea.

David Neres: “Ero emozionatissimo quando segnato la prima rete con la maglia del Napoli”

David Neres, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club partenopeo: “Ho avuto un’infanzia molto felice. Cosa mi piaceva fare? Giocare con gli amici all’aria aperta: correvo molto, soprattutto perché giocavo sempre a calcio. Primo gol con il Napoli? Non sono riuscito neanche a sentire il mio nome, visto che ero emozionatissimo. Posso dire che è stata un’emozione bellissima quando ho capito che stavano gridando il mio nome. Allo stadio c’erano anche mia moglie e mia figlia. Cosa vuol dire essere per me calciatore? Migliorarmi sempre e dare sempre il 100%. Ma anche fuori. Spero che riusciremo a raggiungere traguardi importanti sia quest’anno che nelle prossime stagioni”.

Il calciatore azzurro ha poi continuato: “I miei idoli calcistici? Ronaldinho, Messi e Neymar. Nel 2002, il Brasile ha conquistato il Mondiale. Non ricordo perfettamente tutto, ma mi ricordo la finale ed il gol su punizione di Ronaldinho contro l’Inghilterra. Ricordo anche quando nel 2005 il San Paolo vinse il Mondiale per club, anche quello fu un momento davvero importante per me”.

Le dichiarazioni di David Neres, dunque, si sono concluse così: “Le mie serie preferite? Prison Break, Game of Thrones e Breaking Bad. Altri sport che mi piacciono? Basket e football americano. Segui questi sport, ma non sono bravo. Non ho una squadra preferita, ma mi piacciono LeBron James e Kyrie Irving. In passato ho anche giocato a tennis. Se lo praticassi, penso che sarei un bravo giocatore. Sono timido, non mi piace parlare molto. Mi trovo molto meglio quando sono in campo. Se ho imparato l’italiano? Sto imparando, ma è ancora un po’ difficile. So dire ‘come stai?’ alcuni giorni della settimana”.