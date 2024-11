Mercato Napoli, cessione a gennaio e nuovo acquisto: svelato il doppio affare

In casa Napoli, i tifosi si chiedono quali possano essere gli obiettivi del club azzurro in vista di gennaio, dopo che il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna ha preannunciato movimenti.

Il Napoli non resterà a guardare in vista del mercato di gennaio: ad annunciarlo è stato il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, nel corso delle parole rilasciate quest’oggi dal direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, al Social Football Summit (qui per rivedere la sua intervista). Già in queste settimane si sta parlando di quello che possono essere i nomi accostabili al club del presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato a un ulteriore lavoro importante per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

La sensazione è che il reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio dai partenopei sarà quello difensivo: i profili accostati alla compagine napoletana sono già molteplici, anche se il tutto potrebbe dipendere dal futuro di Juan Jesus. La sua eventuale cessione sbloccherebbe un posto in lista Serie A, motivo per cui la situazione è da monitorare con forte attenzione. A parlarne è stato anche il giornalista Mirko Calemme, che a TvPlay ha fatto il punto della situazione in merito alle possibili mosse della SSC Napoli in sede di mercato.

Calciomercato Napoli, doppio movimento in difesa? Parla Calemme

Mirko Calemme, giornalista per AS, ha parlato a TvPlay sul mercato del Napoli, visto che la sessione invernale, prevista per il prossimo gennaio, è ormai alle porte.

Di seguito, quanto dichiarato dalla medesima fonte a tal proposito:

“La priorità del Napoli in questo momento è prendere un difensore centrale e piazzare Juan Jesus”.

Il colpo in difesa, dunque, sembra essere legato strettamente agli sviluppi sul futuro di Juan Jesus, che nelle gerarchie è alle spalle sia di Alessandro Buongiorno che di Amir Rrahmani. Dando per assodato che non ci saranno novità sul fronte Rafa Marin (sembra essere svanita la possibilità di un suo ritorno immediato, a sorpresa, al Real Madrid), il brasiliano ex Inter e Roma parrebbe essere l’indiziato numero uno a lasciare il posto all’eventuale nuovo acquisto.

Un doppio colpo, in uscita e in entrata, che potrebbe puntellare l’organico a disposizione di Conte, che a più riprese ha fatto capire, seppur implicitamente, che la rosa a sua disposizione può essere ancora migliorata. La base è effettivamente ottima, ma nel calcio, si sa, le sfumature non possono essere mai un dettaglio trascurabile.