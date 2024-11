Hamsik e altri tre grandi ex Napoli, la FOTO social fa scatenare i tifosi: avete visto?

Marek Hamsik e altri tre grandi ex Napoli sono stati immortalati insieme: un vero e proprio post nostalgia per i tifosi di fede azzurra.

A Napoli si piange due volte: quando si arriva e quando si parte. Questa è la massima che può racchiudere quello che è il rapporto tra la piazza partenopea e alcuni calciatori che, in passato, hanno vestito la maglia azzurra e che, anche a distanza di anni, continuano a restare nel cuore dei tifosi partenopei. È il caso, per esempio, di Dries Mertens: le immagini pubblicate nei giorni scorsi dal Galatasaray, insieme al piccolo Ciro, hanno letteralmente emozionato tutta la città, a dimostrazione di come il marcatore all-time della storia azzurra sia ancora oggetto di dimostrazioni d’affetto da parte dei napoletani.

Da chi ha segnato più volte con la maglia della SSC Napoli, a chi invece quella divisa l’ha indossata più di qualsiasi altro calciatore nella storia del club partenopeo. Con ben 520 presenze, Marek Hamsik è una leggenda del club partenopeo, simbolo della storia recente caratterizzata dalla rinascita dalla Serie C. Lo slovacco, che spesso torna in città, è stato immortalato questa sera sui social con altri tre grandi ex tesserati del Napoli dell’era Aurelio De Laurentiis: Rafa Benitez, Riccardo Bigon e Gokhan Inler.

Ultimissime Calcio Napoli: Hamsik insieme a Inler, Benitez e Bigon

Scatto davvero speciale quello apparso questa sera su Instagram: vedere insieme Marek Hamsik, Gokhan Inter, Rafa Benitez (ex allenatore, ndr) e Riccardo Bigon (ex direttore sportivo, ndr) è una vera e propria bomba nostalgica per tutti i tifosi del Napoli.

I quattro in questione rappresentano un’era cruciale per l’internalizzazione del Napoli: con Rafa Benitez in panchina, il club partenopeo è riuscito a compiere uno step in più che ha portato gli azzurri alla dimensione che oggi tutti conoscono e che ha portato ai recenti successi, Scudetto in primis.

“Ho preso parte come ospite per un talk con Paco (De Miguel, storico collaboratore di Benitez) a Coverciano, Firenze, per il corso UEFA Pro insieme ad alcuni buoni amici”, ha scritto il tecnico iberico sul suo profilo Instagram. “Due ore per parlare di analisi e di tattica, e per discutere di dove stia andando oggi il calcio”, ha scritto invece la FIGC sul suo sito ufficiale, in seguito alla lezione di questa mattina.

Di seguito, lo scatto che ha mandato in visibilio i supporters di fede azzurra: