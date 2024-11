Dries e Ciro Mertens in campo insieme: le immagini sono commoventi – VIDEO

Le immagini pubblicate dal Galatasaray sono davvero speciali: vedere in campo, insieme, Dries Mertens con il piccolo Ciro è una carezza al cuore per tutti i tifosi del Napoli.

Ci sono calciatori che, anche se sono passati ormai anni dal loro addio al Napoli, restano sempre nel cuore dei tifosi azzurri. Non potrebbe essere in altro modo con Dries Mertens, che ha un legame davvero speciale con tutta la città. L’ex azzurro, spesso, torna a Napoli, dove ha deciso di non lasciare casa, rifugio ogni qual volta il folletto belga decide di ritornare in Italia. Emblematica anche la scelta di chiamare suo figlio Ciro, soprannome con cui i tifosi del Napoli lo hanno ribattezzato, a dimostrazione di un rapporto che mai potrà cambiare ed essere scalfito.

Per questo, le immagini pubblicate dal Galatasaray sono un vero e proprio tocco al cuore per i sostenitore di fede azzurra: il piccolo Ciro che gioca e tira calci a un pallone così come papà Dries. Immagini per cui è davvero complicato trattenere le lacrime.

Mertens, Ciro con papà Dries in campo: il VIDEO è da pelle d’oca!

Impossibile trattenere le proprie emozioni davanti alle immagini pubblicate in queste ore dal Galatasaray, che vedono Dries e Ciro Mertens giocare insieme sul campo di allenamento del club turco.

Immediata la reazione commossa da parte dei tifosi azzurri, che continuano a portare nel cuore un calciatore che è una vera e propria iconica della storia recente del club partenopeo.

Di seguito, le immagini in questione: