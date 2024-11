Calciomercato Napoli, l’annuncio ufficiale non lascia dubbi: Manna gelato

Il Napoli giocherà domenica prossima al Maradona contro la Roma, ma prima bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli è atteso da una gara molto importante. Domenica prossima, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Armando Maradona la ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri.

Ad aumentare le difficoltà del match contro i giallorossi bisogna sicuramente inserire qualche problema fisico tra le fila partenopee. Scott McTominay, infatti, ha avuto un problema fisico nel corso del match di ieri tra la sua Scozia e la Polonia. Tuttavia, in attesa di conoscere aggiornamenti sulle condizioni dello scozzese, in casa Napoli bisogna registrare una brutta doccia fredda in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, l’agente di Dragusin è netto: “Non lascerà il Tottenham a gennaio”

Florin Manea, agente di Dragusin, ha infatti parlato così del futuro del suo assistito a ‘Telecapri’: “Per Radu è un onore essere accostato a club come Napoli e Juve, ma in questo momento queste sono solo voci. Siamo focalizzati sul Tottenham, con cui abbiamo un contratto di 5 anni. Non è mai facile arrivare in una big ed imporsi subito. Se non dovesse giocare quest’anno, ovviamente, poi faremo le nostre valutazioni, ma a gennaio non si muoverà. Vedremo il da farsi il prossimo giugno”.

Giovanni Manna, dunque, dovrà cercare un altro obiettivo per rinforzare a gennaio il reparto difensivo di Antonio Conte. Il Napoli, infatti, nella prossima sessione invernale di calciomercato cercherà di prendere un difensore, considerando anche la probabile cessione del brasiliano Juan Jesus.