Trasferimento bloccato, c’è l’annuncio: non si muove da Napoli

Trasferimento bloccato, l’idea del Napoli ora è tutt’altra: c’è l’annuncio sul calciatore di Antonio Conte in merito ai rumors di mercato

Giorni di pausa dal campionato, ma anche giorni di riflessioni sul futuro di alcuni elementi dello scacchiere a disposizione di Conte. In vista del mercato di gennaio sono previsti alcuni piccoli cambiamenti, specialmente dal fronte delle cessioni.

A causa della mancanza di coppe europee, diversi giocatori stanno vedendo poco campo. Ad esempio, Folorunsho ha esordito in maglia azzurra contro la Juventus da subentrato ed è stato impiegato pochissimo: scarsa mezz’ora considerando i minuti di recupero. Il suo agente ha già dichiarato che non si muoverà a gennaio e che il Napoli crede nel ragazzo. A fine anno, poi, si tireranno le somme.

Anche Raspadori sta giocando poco. L’attaccante della Nazionale è bloccato dai titolarissimi, intoccabili al momento per Conte. Stesso discorso per il nuovo acquisto estivo, il quale in questi giorni è stato al centro di rumors di mercato che lo vedevano protagonista di un trasferimento in Spagna.

Dalla Spagna sicuri: “Il Napoli crede in Rafa Marin”

Rafa Marin fatica a trovare spazio in questo Napoli. Ed è inevitabile viste le prestazioni di Rrahmani e Buongiorno, che si stanno consolidando come una delle migliori coppie del campionato italiano. Il difensore spagnolo ha avuto la sua opportunità in Coppa Italia, ma deve ancora debuttare in Serie A. Per lui solo panchine.

Secondo quanto riportato dal collega Mirko Calemme inviato di AS il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il suo ragazzo, primo colpo della scorsa estate da parte di Manna. “Togliere minuti a Buongiorno e Rrahmani è difficile – si legge sull’edizione online del quotidiano spagnolo – Ma la situazione non è una sorpresa per Rafa Marin. È consapevole che i primi mesi sarebbero stati di adattamento e che avrebbe giocato poco senza coppe. Ad ogni modo, il club crede molto in lui e nella sua crescita”. Poi si legge: “L’idea del Napoli è che Rafa Marin riesca a trovare spazio nelle prossime partite e non stanno pensando ad un trasferimento per gennaio”.

Insomma, nessun ritorno al Real Madrid per Rafa Marin che continuerà ad essere una pedina a disposizione di Conte per il resto della stagione. Il campionato è lungo e avrà altre opportunità. Anche la Coppa Italia potrebbe essere una buona chance da sfruttare. Il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico agli ottavi di finale ai primi di dicembre. E successivamente ci sarà sempre la Lazio in campionato, ma al Maradona. Due gare ravvicinate. E il mister potrà pensare di fare un po’ di turnover e dare spazio a chi ha giocato meno.