Napoli, c’è un nuovo sponsor per la squadra azzurra: accordo ufficiale

Il Napoli ha chiuso un nuovo accordo di sponsorizzazione per le prossime stagioni, a conferma dell’espansione del brand in sempre più ambiti differenziati per ampliare la fama dei partenopei.

Una società calcistica non è solo quel che si vede sul terreno di gioco, ma anche ciò che riguarda gli accordi e le partnership intraprese. Il Napoli sta portando avanti un percorso di sponsorizzazioni molto attento e molto ben studiato, in modo da riuscire a raggiungere vari ambiti d’interesse e diffondere il proprio marchio anche in altre aree di competenza.

BPER Banca sponsor del Napoli: le parole di Bianchini

Stando a quanto comunicato ufficialmente dal club, infatti, il Napoli ha chiuso un accordo di partnership biennale (fino al 2026-27) con BPER Banca, alimentando una collaborazione espandibile anche nel settore finanziario. In questo accordo è prevista l’introduzione di esclusive carte di pagamento ed esperienze digitali tematizzate per i tifosi partenopei che si legheranno alla società bancaria. Inoltre, lo stesso marchio bancario comparirà sui led a bordocampo dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle gare casalinghe dei ragazzi di Conte.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, ha espresso la sua gioia per l’accordo chiuso. Qui riportate le sue parole: