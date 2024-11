Dal Napoli al Real Madrid, addio a sorpresa: le ultime

Il nuovo acquisto potrebbe già cambiare aria e approdare alla corte dei Blancos, che hanno avviato i contatti

La situazione critica in difesa sta spingendo il Real Madrid a valutare rinforzi immediati in vista dell’apertura del mercato invernale. La squadra di Carlo Ancelotti, che ha perso definitivamente per questa stagione sia Militão che Carvajal, è in piena emergenza difensiva e ha un disperato bisogno di rinforzi.

Tra i nomi più interessanti c’è quello di Mario Hermoso, centrale arrivato alla Roma a parametro zero. Ironia della sorte, il difensore spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real, era stato uno dei principali obiettivi del Napoli durante il mercato estivo. Il club azzurro, infatti, aveva puntato forte su di lui, vedendo nel suo talento e nella sua esperienza una risorsa preziosa da integrare senza dover affrontare costi di trasferimento.

Tuttavia, nonostante la trattativa avanzata, il difensore ha scelto la Roma, dove ha cercato di ritagliarsi un ruolo importante, nonostante un avvio deludente di stagione per i giallorossi: sin qui ha totalizzato solo sei presenze in Serie A (delle quali una da titolare), accompagnate da altre tre in Europa League.

Hermoso, il Real fa sul serio per l’ex obiettivo del Napoli

Ora, però, gli infortuni pesanti che hanno colpito il Real Madrid sembrano cambiare le carte in tavola e riaccendere il mercato per il ventinovenne. Se la cessione di Hermoso alla Roma sembrava inizialmente un’occasione persa per il Napoli, l’interesse del Real Madrid fa ora discutere.

Come riportato da Marca, i Blancos sarebbero pronti a riportare a casa un giocatore che, oltre a conoscere bene il campionato spagnolo dopo la lunga esperienza all’Atletico Madrid, è cresciuto proprio nel vivaio madridista. Secondo il quotidiano spagnolo, il centrale sarebbe entusiasta della possibilità di tornare in Spagna e farlo con la maglia del Real Madrid.

Insomma, se Mario Hermoso dovesse davvero tornare a Madrid, lo farebbe con un retrogusto amaro per i tifosi azzurri, nonostante la solidità attuale del reparto arretrato di Conte. I supporters azzurri avevano sperato di vederlo vestire la maglia del Napoli e rinforzare un reparto che ha anch’esso attraversato momenti di difficoltà, ma il destino l’ha voluto lontano dal Vesuvio. Destino che potrebbe cambiare ancora proprio durante le prossime settimane: è solo in quel momento che capiremo se si tratta di un rumor passeggero o una trattativa chiusa.