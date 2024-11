Italia sconfitta dalla Francia: il giudizio su Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori

Azzurri di Spalletti sconfitti dalla formazione di Deschamps, arriva il giudizio sulle prestazioni dei tre giocatore del Napoli impiegati questa sera.

Giunto al termine l’ultimo match disputato dall’Italia di Luciano Spalletti, reduce da un pesante 1-3 incassato a San Siro per mano della Francia. La sconfitta per due reti di scarto non permette agli azzurri di chiudere il girone di Nations League in prima posizione, con la differenza reti che sorride ai transalpini. Presenti dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno, impiegati anche nella trasferta di Bruxelles. Subentrato solo a gara in corso, invece, Giacomo Raspadori.

Italia-Francia, i napoletani non al massimo: il giudizio sulle prestazioni

L’Italia è stata sconfitta dalla Francia per tre reti a una. Match subito indirizzato dalla rete di Adrien Rabiot, ex Juventus, che ha approfittato di una marcatura non impeccabile di Alessandro Buongiorno per battere a rete. Da rivedere l’intero reparto arretrato della formazione italiana, con Giovanni Di Lorenzo non esentato dal deludente giudizio. Quasi impalpabile la prestazione di Giacomo Raspadori, entrato in campo solo al 67′ di gioco al posto di Davide Frattesi. La seconda punta azzurra non è riuscita a dare una svolta alla partita, lasciandosi vedere in pochissime occasioni con scarsa efficacia.

I tre napoletani, insieme ad Alex Meret – in panchina anche questa sera nonostante l’assenza di Gigio Donnarumma – sono attesi a Castel Volturno per preparare la gara interna di domenica pomeriggio, contro la Roma. I calciatori di Antonio Conte torneranno ad allenarsi nelle prossime ore, in attesa del completo rientro di tutti i compagni impegnati con le nazionali di appartenenza.

Un sospiro di sollievo per il tecnico salentino, che potrà contare sulla piena disponibilità fisica degli italiani impegnati nei due incontri. Ci sarà ancora da incrociare le dita, invece, per gli altri azzurri impegnati nei prossimi giorni. A tenere particolarmente la società partenopea con il fiato sospeso è Stanislav Lobotka, reduce da 90′ con la Slovacchia nonostante il recente rientro dall’infortunio muscolare – rimediato proprio con la selezione allenata da Ciccio Calzona. Il centrocampista potrebbe rientrare in anticipo dal ritiro, le prossime ore offriranno maggiori indicazioni sulla decisione della federazione di accontentare la richiesta del club di ADL (qui gli ultimi dettagli). Prossimi al rientro anche gli scozzesi Gilmour e McTominay, impegnati nella giornata di lunedì.