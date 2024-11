Non solo Lukaku, anche Rrahmani rientra in anticipo dalla nazionale: cos’è successo

Anche Amir Rrahmani farà rientro anticipatamente a Napoli dopo gli impegni con la nazionale: cos’è successo al difensore kosovaro

Le ultime due soste per le nazionali non sono state particolarmente fortunate per il Napoli. In quella di ottobre, gli azzurri hanno perso per infortunio Stanislav Lobotka, che ha saltato una manciata di partite in maglia azzurra per un serio problema muscolare. Lo slovacco è rientrato solamente al minuto 60 della sfida contro l’Inter prima dell’attuale pausa per le nazionali e sarà nuovamente titolare domenica prossima contro la Roma.

Anche in questi giorni, però, il Napoli ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Romelu Lukaku, infatti, ha evidenziato un problema al ginocchio, che lo farà tornare prima del tempo a Castel Volturno. A detta del ct Tedesco, si tratta solamente di un’infiammazione, affrontabile con un’iniezione, ma l’attaccante non potrà allenarsi per qualche giorno e dovrà essere monitorato in vista della partita con i giallorossi.

Rrahmani rientra in anticipo, ma nessun infortunio: cos’è successo

Martedì a Castel Volturno non ci sarà solamente Romelu Lukaku tra i rientranti in anticipo, ma anche Amir Rrahmani. Il difensore sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte per preparare al meglio la sfida contro Claudio Ranieri, fresco di ritorno numero 3 sulla panchina della Roma, dopo il pessimo inizio di stagione dei capitolini.

Nessun pericolo, però, Rrahmani non è vittima di alcun infortunio. Il difensore è stato ammonito nell’ultima partita con il Kosovo, dove è scoppiata anche una rissa nel finale. Per via di una squalifica, dunque, non potrà giocare il prossimo match con la sua nazionale e di conseguenza potrà rientrare anzitempo a Napoli. Una buona notizia, dato che il numero 13 azzurro non si stancherà e non correrà rischi di infortuni.

Gli altri compagni convocati con le rispettive nazionali, invece, faranno rientro nelle ore successive, dovendo preparare la gara con la Roma con meno giorni di riposo. La speranza è di arrivarci comunque nelle migliori condizioni e ottenere 3 punti preziosissimi per mantenere la testa della classifica in un campionato così equilibrato.

La Roma proverà a dare filo da torcere agli azzurri, galvanizzati dal ritorno di Ranieri, ma il Napoli vorrà chiarire sin da subito che la possibile rinascita giallorossa non dovrà avvenire al Maradona, ma eventualmente, nelle settimane successive. L’obiettivo stagionale dei partenopei è, al momento, ben maggiore rispetto a quello a cui possono puntare i capitolini dopo aver gettato l’inizio di questo campionato.