Ranieri presenta la nuova Roma: “Ho già chiesto il massimo ai calciatori. Modulo? Valuterò…”

Claudio Ranieri si è presentato in conferenza stampa nella veste di nuovo allenatore della Roma. Di seguito le sue parole.

Il neo allenatore della Roma si è immediatamente tuffato nel mondo giallorosso. Claudio Ranieri dopo aver annunciato la fine della sua carriera da allenatore, è tornato sui suoi passi per il bene dei capitolini. Quest’ultimi, dopo il secondo esonero stagionale targato Juric hanno deciso di virare su un profilo esperto e sopratutto amato dalla società. A tal proposito, il neo allenatore si è già presentato in conferenza stampa.

Claudio Ranieri conosce le difficoltà della Roma, motivo per il quale ha subito toccato diversi temi importanti. Le parole del tecnico vanno analizzate, in quanto il primo impegno dopo la sosta sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte. Non a caso, l’ex Cagliari ha parlato del possibile modulo, dei giocatori e tanto altro.

Ranieri: “Modificherò la squadra. Valuterò partita dopo partita”

Claudio Ranieri ha terminato da pochi minuti la sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma. Il neo tecnico ha toccato diversi temi importanti viste le difficoltà della squadra. Va ricordato che la prima avversaria dell’ex Cagliari sarà la capolista Napoli. Quindi, di seguito le sue dichiarazioni.