Infortunio Lukaku, rinuncia al Belgio: cosa filtra in vista di Napoli-Roma

Romelu Lukaku si è infortunato prima di Napoli-Roma: quali sono le condizioni del belga a meno di una settimana dalla sfida del Maradona

Ha giocato giovedì scorso contro l’Italia nella sfida di Nations League con il suo Belgio, ma ora ha già lasciato la nazionale. Romelu Lukaku è infortunato e martedì farà rientro a Napoli. La decisione di accettare la convocazione del ct Tedesco sembrerebbe far parte di un accordo tra i due. Big Rom, infatti, aveva rinunciato alla nazionale sia a settembre, che ad ottobre. Aveva deciso di restare a Napoli e così avrebbe promesso di fare fino al 2025, ma ha concesso uno strappo alla regola per la gara contro gli azzurri di pochi giorni fa.

In campo ha lottato con Buongiorno e con Bastoni, due clienti scomodissimi, non riuscendo a lasciare il segno. E’ apparso leggermente in crescita rispetto al solito, ma la sua prestazione non è stata comunque sufficiente al Belgio per strappare punti. Poi l’annuncio del commissario tecnico dei belgi, che ha confermato che l’attaccante azzurro non gode del miglior momento di salute.

Infortunio Lukaku, problema al ginocchio: le condizioni per Napoli-Roma

“Voleva giocare, ma ha un’infiammazione. Nei prossimi giorni gli verrà fatta un’iniezione che gli proibirà di allenarsi per quattro-cinque giorni”. Queste le parole utilizzate dal commissario tecnico della nazionale belga. Un problema al ginocchio, dunque, che ha impedito a Romelu di essere a disposizione per la prossima sfida contro Israele.

Quando martedì Lukaku farà rientro a Castel Volturno si potrà valutare se potrà regolarmente allenarsi e, soprattutto, bisognerà capire la sua condizione. La partita contro la sua ex Roma è prevista per domenica pomeriggio alle 18, dunque il tempo a disposizione c’è. Come starà Big Rom, invece, lo si capirà solamente una volta fatto ritorno in città, con Antonio Conte che farà tutte le valutazioni del caso, senza forzare eccessivamente l’attaccante.

Trapela cauto ottimismo, trattandosi solamente di un’infiammazione, ma dovrà essere curata nel migliore dei modi e monitorata. Sabato prossimo il belga dovrebbe essere regolarmente in campo contro i giallorossi, nella speranza di tornare al gol. L’ultima rete davanti ai propri tifosi al Maradona, risale infatti alla sfida contro il Como dello scorso 4 ottobre. E’ passato, dunque, un mese e mezzo, troppo per uno come lui. Intanto Simeone e Raspadori sono pre allertati, consapevoli che, se ce ne dovesse essere il bisogno, anche a gara in corsa, toccherà a loro prendere il posto di Lukaku nella partita contro la Roma.