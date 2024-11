“Mi ha detto dove giocherà da gennaio”, rivelazione bomba su Osimhen

Arrivano ulteriori novità sul fronte Victor Osimhen: da settimane si dibatte su quello che possono essere le sue sorti in vista della finestra di mercato di gennaio.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen a partire da gennaio? La sensazione è che le prossime settimane saranno molto calde per l’attaccante del Galatasaray, in prestito dalla SSC Napoli. Molte sono le voci che vogliono un suo possibile addio alla compagine turca, magari in favore di una Premier League che è da sempre il grande sogno dell’attaccante della Nazionale nigeriana. In giornata, precisamente dalla Germania, in molti si sono sbilanciati, invece, su una permanenza del giocatore fino alla fine della stagione.

A confermare tale scenario sono le dichiarazioni da parte del tecnico del Gala, Buruk Okan, che in conferenza stampa ha smentito ogni possibile rumors riguardante l’addio del nigeriano già nella prossima sessione di riparazione, prevista per gennaio. Stando alle parole dell’allenatore, Osimhen avrebbe fatto già sapere che la sua volontà è quella di restare in Turchia fino alla fine della stagione in corso. Annuncio che, di riflesso, rischia di condizionare anche le dinamiche di mercato in casa Napoli, che d’altro canto fa la voce grossa e non concederà alcuno sconto alla clausola di rescissione, ora in vigore.

Mercato SSC Napoli, il tecnico del Galatasaray si sbilancia su Osimhen: l’annuncio

Victor Osimhen potrebbe concretamente restare al Galatasaray fino al termine della stagione, così come previsto dall’accordo raggiunto tra il club turco e la SSC Napoli agli inizi di settembre.

Di seguito, quanto dichiarato Buruk Okan, allenatore del Gala, in conferenza stampa:

“Osimhen ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. Anche lui vuole restare e fin dall’inizio mi dice la stessa cosa. C’è una clausola, ma non importa, ha detto che resterà. L’importante è il giocatore, è il giocatore che decide ed Osimhen dice che rimarrà qui. Ha detto la stessa cosa fin quando è venuto”.

Nel caso in cui fosse confermata questa versione, che già è circolata nelle scorse ore in Germania, la Premier League potrebbe finire nuovamente in stand by. In ogni caso, c’è la convinzione da parte un po’ di tutti che fino a gennaio non sono esclusi colpi di scena, data anche la presenza della clausola di rescissione. Coup de theatre a cui Osimhen, effettivamente, ha abituato un po’ tutti in questi ultimi mesi.