Futuro Osimhen, il bomber ha scelto: decisione netta

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen ha scelto quale sarà il suo futuro, la decisione è netta.

In casa Napoli ci si appresta a tornare in campo al termine della sosta per le nazionali. Tra sette giorni gli Azzurri affronteranno la Roma nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Ci sarà bisogno della miglior versione della squadra, anche perché al “Maradona” si presenterà un’avversaria ostica, con un nuovo allenatore e tanta voglia di riscattarsi.

A Castel Volturno si spera possa essere la partita dell’ex Lukaku, a secco nelle ultime due gare e protagonista di una prestazione sottotono contro l’Inter. Un Lukaku che quest’anno è chiamato a sopperire all’assenza di Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray dopo la bufera nata in estate intorno alla sua situazione. Il nigeriano di recente ha fatto il punto sul suo futuro, prendendo una decisione netta per i mesi a venire.

Napoli, Osimhen sicuro: rimarrà in Turchia fino al termine della stagione

Secondo quanto riportato da SkyDE, Victor Osimhen ha garantito al Galatasaray che rimarrà in Turchia almeno fino al termine della stagione. Il classe 1998 ama il club, la città e i tifosi e proprio per questo non intende lasciare a metà stagione gli Aranciorossi. Anche perché il 25enne sta iniziando a carburare e al momento conta 8 gol e 4 assist in nove partite stagionali tra campionato ed Europa League.

Il giocatore in prestito dal Napoli tornerà dunque in Italia al termine della stagione anche se la dirigenza del Gala le sta provando tutte per averlo anche il prossimo anno. Al momento pare uno scenario quasi impossibile, ma si sa che nel calciomercato può accadere di tutto.