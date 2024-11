Calciomercato Napoli, c’è la svolta per gennaio: le ultime

I partenopei sembrano arrivati ad un punto di svolta per gennaio, per il Napoli ci ha pensato il ds Giovanni Manna.

Il Napoli pensa già al calciomercato di gennaio, il periodo invernale potrebbe dare una grossa mano agli azzurri come sprint finale per questa Serie A.

Giovanni Manna sta lavorando per la prossima finestra di calciomercato, quella invernale. C’è una cessione in particolare che potrebbe sbloccare qualcosa in area Napoli: quella di Juan Jesus.

Il centrale brasiliano può partire, ecco chi vuole Juan Jesus

Juan Jesus potrebbe salutare Napoli, arrivato da svincolato con Spalletti nel 2021, il centrale brasiliano non rientra nei piani del tecnico leccese Antonio Conte. Il suo addio può dare spazio ad altri calciatori sul mercato.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira parla della situazione tra Juan Jesus e Napoli: “si avvicina la conclusione dell’avventura napoletana per Juan Jesus. Il contratto del difensore brasiliano scade a giugno ed i contatti col Napoli per allungare l’accordo sono fermi. “

Intanto il Corriere del Mezzogiorno stamane esordisce con dei possibili sostituti dell’ex Inter e Roma. I nomi sono i seguenti: Jonathan Tah, Jakub Kiwior e Bijol. Juan Jesus può liberare un posto nell’assetto difensivo azzurro.