Ritorno Insigne-Napoli? L’ex agente si sbilancia: c’è la conferma

L’intervento in diretta da parte dell’ex procuratore dell’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, accende le fantasie dei tifosi: arriva la conferma.

Il Napoli è impegnato sul fronte mercato nel tentativo di perfezionare la rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il tecnico pugliese attende innesti di livello per proseguire la stagione con netti miglioramenti, le richieste sono diverse. Non dovrebbero esserci novità sul fronte Lorenzo Insigne, malgrado l’apertura netta da parte di quest’ultimo in merito a un suggestivo ritorno in azzurro. L’ex attaccante numero 24, dopo aver ammesso di accettare un Napoli-bis, continua però a scatenare la fantasia dei tifosi partenopei. A confermare tale volontà, seppur tra le righe, è l’annuncio dell’ex procuratore, Antonio Ottaiano.

Ritorno di Insigne, l’ex agente sicuro: “Chi non vorrebbe tornare?”

Lorenzo Insigne gradirebbe un ritorno al Napoli in seguito all’addio arrivato sotto la gestione di Luciano Spalletti. L’ammissione dell’attaccante napoletano ha trovato conferme nelle parole dell’ex agente, Antonio Ottaiano, che ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv ha dichiarato:

“Insigne tornerebbe a Napoli con Antonio Conte? Chi è che non vorrebbe farlo, è un progetto vincente. Forse non aver vinto un grande trofeo in azzurro gli è rimasto un po’ sul groppone, lo scudetto con il Napoli gli manca molto”.

Queste le parole dell’ex procuratore che stanno scatenando le fantasie dei supporters partenopei. L’attaccante di proprietà del Toronto non ha mai nascosto la voglia di ritornare al Napoli e in orbita Nazionale, nei confronti della quale prova un forte rammarico. Lo stesso Insigne, infatti, pochi giorni fa si è detto deluso della mancata attenzione nei confronti dei calciatori impegnati oltreoceano.

Di seguito l’intervento di Ottaiano sul tema:

“Alcuni campionati forse sono meno allenanti rispetto ad altri, giocare in Canada, dove forse ci sono ritmi e intensità inferiori rispetto ad altri campionati europei, può condizionare i selezionatori nelle loro scelte”.

Ciononostante, l’esterno offensivo è pronto a far ricredere tutti. Il primo step sarebbe il ritorno nel calcio europeo. D’altra parte, risulta difficile l’eventuale interesse della società partenopea nei confronti del calciatore 33enne. Non è da escludere, tuttavia, il clamoroso ritorno in Europa, dopo i tanti rumors degli scorsi mesi.

Le prossime settimane offriranno maggiori indicazioni sul futuro di Lorenzo Insigne, anche se l’ipotesi Napoli resta, fino a ora, pura suggestione di mercato. L’unica sicurezza è rappresentata dalla volontà del giocatore di abbracciare nuovamente la propria squadra, ma tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare.