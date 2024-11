Napoli-Puteolana, mister Marra: “Ho parlato con Conte, ecco cosa mi ha detto. Sul modulo…”

Dopo l’allenamento congiunto di ieri tra Napoli e Puteolana, l’allenatore Salvatore Marra ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

Ieri allenamento congiunto tra Napoli e Puteolana, due squadre che guidano le rispettive leghe: gli azzurri sono primi in Serie A, la squadra di Pozzuoli è prima nel girone G di Serie D. Per i partenopei protagonista Giovanni Simeone autore di un poker di gol, doppietta per David Neres e spazio anche al gol di Ngonge, mentre per gli avversari la doppietta di Agostino Mascari per il definitivo 7-2.

Una partitella che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di non perdere il focus e continuare a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. Certo, ad oggi la sosta ha ‘fermato’ i lavori per quanto riguarda l’intera rosa, visto che molti sono partiti per raggiungere i rispettivi connazionali.

Ci sono molti altri, però, che sono rimasti all’ombra del Vesuvio e con i quali lo stesso Conte continuerà a lavorare, magari nella speranza di poter dare loro spazio e preparare la partita contro i giallorossi con delle carte interessanti da giocare.

Napoli-Puteolana, parla mister Marra

Ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione CalcioMania, ha parlato l’allenatore della Puteolana: “Atmosfera? Ho trovato un ambiente molto professionale con tante figure e dirigenti, con uno staff grande e assortito. Poi ho trovato molta professionalità anche nei calciatori del Napoli, son stati cordiali anche coi miei calciatori. Per quanto riguarda la partitella, penso che col tridente d’attacco del Napoli c’è poco da fare!”, ha detto mister Marra.

Un passaggio, poi, anche su Antonio Conte, visto che i due si sono parlati in occasione di questo particolare allenamento congiunto: “Se ho parlato con Conte? Certo, abbiamo parlato un po! Sono un suo grande estimatore, ci siamo confrontati e lo ringrazio pubblicamente perché mi ha dato la possibilità di chiacchierare”.

“Mi ha sorpreso che si sia informato sul nostro campionato e della scelta, di come sono arrivato alla scelta della difesa a tre. Conte mi ha detto: ‘Noi purtroppo siamo come dei sarti, dobbiamo esser bravi a cucire il giusto sistema di gioco addosso a dei calciatori. E oggi abbiamo la fortuna di avere giocatori molto disponibili a seguire le nostre idee'”, la rivelazione di mister Marra.

Ed ancora, l’allenatore della Puteolana si è soffermato anche su quello che è stato il modulo adottato dal Napoli in occasione della partitella: “Che modulo ha usato Conte? Oggi era un 4-3-3, con Mazzocchi e Spinazzola terzini. Con Esposito (2006 della Primavera, ndr) e Juan Jesus. Mario Rui faceva il playmaker, con Zerbin e Folorunsho come mezz’ali e Neres-Simeone-Ngonge davanti”, ha spiegato Marra.