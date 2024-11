Spalletti prepara la formazione anti Belgio: due giocatori del Napoli sfidano Lukaku

Le probabili formazioni di Belgio-Italia vedono in campo due calciatori azzurri: Spalletti sta pensando alla squadra migliore da schierare contro Lukaku

Si può chiudere già stasera la pratica qualificazione per l’Italia nel gruppo 2 di Nations League. La nazionale azzurra ha accumulato 10 punti nelle prime 4 partite, battendo la Francia e due volte Israele. Contro il Belgio, invece, un 2-2 con tanto rammarico per quell’espulsione di Pellegrini che ha permesso alla squadra allenata da Tedesco di recuperare i due gol di scarto e pareggiare.

Per evitare di correre rischi contro la Francia domenica, con la grande possibilità che Kanté e compagni battano Israele e restino a -1 dall’Italia, bisognerà fare risultato pieno questa sera. Questo perché, anche in caso di sconfitta contro gli uomini di Deschamps e perdita della vetta del girone, non ci sarebbe il rischio di essere raggiunti addirittura dal Belgio stesso, ora a 4 punti.

Spalletti prepara la formazione contro il Belgio: in campo due del Napoli

Luciano Spalletti è assolutamente consapevole di avere una grande chance da non sprecare quest’oggi e starebbe preparando una formazione ricca di talento. Forse come raramente negli ultimi anni, questa Italia torna ad avere un livello più alto e lo dimostra anche il dubbio legato all’attacco che ha coinvolto il nostro CT con Retegui e Kean, capocannoniere e vice della Serie A, che si contendono un posto.

L’allenatore azzurro dovrebbe schierarsi in campo con un 3-5-1-1 e saranno ben 2 i giocatori del Napoli titolari per la sfida. Davanti a Donnarumma, infatti, Di Lorenzo dovrebbe agire come braccetto, accanto a Buongiorno, assoluto leader della difesa anche in Serie A. Con loro Alessandro Bastoni. Sulle fasce, da una parte Cambiaso, tra i migliori della Juve in questo avvio di stagione, e dall’altra Dimarco.

A centrocampo il capocannoniere di questa nazionale spallettiana, Frattesi, verrà affiancato a Rovella, che sta disputando un inizio di campionato spaziale con la Lazio. Completerà il quintetto il ritrovatissimo Tonali. Dietro alla punta Retegui, che sta vincendo per ora il ballottaggio, agirà Nicolò Barella.

Buongiorno sarà quindi chiamato ad annullare il suo compagno di squadra Lukaku, autore fin qui di 4 gol in stagione e che ha scelto di accettare la chiamata del Belgio, questa volta, lasciando Castel Volturno. Proprio sui campi d’allenamento in maglia Napoli si saranno già sfidati decine di volte, ma in questo caso sarà partita vera e la posta in palio è anche importante, dato che per il Belgio è l’ultima spiaggia per credere ancora di evitare lo spareggio retrocessione in Lega B di Nations League e complicare anche il calendario di qualificazioni al Mondiale.