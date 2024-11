Italia, Spalletti parla di Lukaku: il ct lancia un avvertimento in conferenza

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League contro il Belgio.

L’Italia si prepara ad affrontare il Belgio. La nazionale azzurra è pronta a fronteggiare un impegno importante che potrebbe determinare in maniera ancora più chiara come proseguirà l’avventura in Nations League. Luciano Spalletti dovrà studiare la migliore formazione possibile, ed eventualmente cercare il massimo sotto il punto di vista del risultato, soprattutto in vista dell’ultimo impegno del girone contro la Francia.

Contro gli azzurri giocherà anche Romelu Lukaku, attaccante del Napoli che proprio nelle ultime settimane ha attirato su di sé qualche critica di troppo. Il bomber belga, infatti, non ha ancora convinto del tutto i tifosi, ed ora sarà con la maglia del Belgio a dover dimostrare di poter ancora spostare gli equilibri.

Italia, le parole di Spalletti su Lukaku

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Belgio: “Giocare per il pareggio? No, cambiare la mentalità dei calciatori in questo momento sarebbe pericoloso. Quindi cercheremo di riproporre ciò che la squadra ha fatto in queste partite di Nations League. L’atteggiamento è stato perfetto e cercheremo di dare seguito a questo comportamento”, ha detto il ct.

Poi un passaggio proprio su Lukaku: “Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà un’insidia da cui difenderci in maniera corretta. Dobbiamo abituarci a giocare contro calciatori top e avere lo stesso atteggiamento”, ha detto Spalletti.

Il commissario tecnico ha ancora approfondito l’argomento riguardante l’attaccante del Napoli: “Per andare a sfruttare le caratteristiche di Lukaku cercheranno di metterlo nelle condizioni di poter prendere il meglio. Si sa che è bravo dai cross dal fondo e dalle situazioni in cui ha palla addosso in cui può scaricare. Ha questa qualità che può rendere giocabile ogni palla, per noi saranno fondamentali le preventive su questo giocatore”, le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa.