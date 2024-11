News SSC Napoli, svolta per due azzurri: ultim’ora dalla Nazionale!

In casa Napoli, due azzurri possono finalmente esultare: la notizia che arriva in queste ore dal ritiro della Nazionale fa felici i due giocatori del club partenopeo.

Giorni di sosta Nazionali in casa Napoli molto movimentati: a tenere banco è la questione legata al caos VAR, scatenato dalla reazione furiosa da parte di Antonio Conte nel post match di San Siro, al fischio finale della sfida contro l’Inter, e che poi è sfociato con il botta e risposta tra i presidenti dei due club in questione, Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis. Non ci sono dubbi circa il fatto che il tutto continuerà a trascinarsi ancora per giorni, mentre si attende di capire quali saranno gli eventuali provvedimenti nei confronti dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Intanto, però, quest’ultimo lavorerà a Castel Volturno con l’organico decimato, a seguito delle varie convocazione per gli impegni internazionali. Tra di loro, saranno impegnati con il CT dell’Italia Luciano Spalletti sia Giacomo Raspadori che Alessandro Buongiorno. I due partenopei vivono momenti praticamente opposti: l’ex Sassuolo continua a trovare poco spazio, mentre per il difensore ex Toro ormai è un plebiscito, in quanto capace di diventare fin da subito una colonna portante del nuovo Napoli targato Conte. Proprio da Coverciano, arriva la notizia che fa felici entrambi, pronti evidentemente a essere schierati dal primo minuto nella prossima sfida della Nazionale contro il Belgio di Romelu Lukaku (tornato in Nazionale dopo diversi mesi di assenza, ndr).

Italia, Raspadori e Buongiorno in campo dal primo minuto? La novità

Giacomo Raspadori potrebbe essere nuovamente confermato da Luciano Spalletti in campo da titolare contro il Belgio, nonostante l’attaccante non stia trovando spazio con Antonio Conte. Ma non solo: perché anche Alessandro Buongiorno è candidato fortemente a una maglia dal primo minuto contro la Nazionale di Romelu Lukaku.

Una grande notizia per l’ex centrale del Torino, che fin da Euro 2024 è stato utilizzato praticamente con il contagocce da parte del CT Spalletti, pronto a puntare su di lui complice anche lo stop di Calafiori. Una scelta che, se venisse confermata, sarebbe un premio per il centrale azzurro, divenuto in poco tempo fondamentale per Conte, che ha spinto in prima persona per averlo con sé a Napoli in questa sua prima stagione all’ombra del Vesuvio. Previsto, inoltre, anche l’impiego da titolare del capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo.