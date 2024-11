Giovanni Simeone continua a essere un obiettivo di calciomercato per il Torino: il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha però fissato il prezzo per cederlo.

Quale sarà il futuro di Giovanni Simeone? L’attaccante della SSC Napoli continua a essere al centro dei vari rumors di calciomercato. In estate, l’addio al club azzurro sembrava ormai cosa fatta, ma alla fine il Cholito è riuscito a conquistarsi la fiducia da parte del tecnico Antonio Conte, che lo ha difatti preferito – come alternativa a Romelu Lukaku – a Walid Cheddira (ceduto poi a titolo temporaneo).

Club che è da tempo sulle sue tracce è il Torino: già in estate, il club granata sembrava fare sul serio per il Cholito, ma adesso la caccia all’attaccante si rende più urgente, visto il brutto infortunio che terrà fermo ancora per molto tempo Duvan Zapata. In queste ore, l’edizione odierna di Tuttosport, ha fatto il punto della situazione, svelando anche quella che è la cifra richiesta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per lasciarlo partire già in occasione della finestra invernale di mercato, il cui inizio è in programma per gennaio.

Calciomercato Napoli, Torino su Simeone: gli azzurri vogliono 15 milioni di euro

Il Torino continua a insistere per Giovanni Simeone, attaccante che al Napoli non sta trovando grande spazio anche per la presenza di Romelu Lukaku, calciatore che Antonio Conte ha voluto con forza per il suo attacco.

Il quotidiano Tuttosport fa chiarezza sulla posizione del club azzurro in merito a un possibile addio del Cholito, oltre che a sottolineare nuovamente l’interesse del club del presidente Urbano Cairo per l’argentino. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Fra i nomi che da tempo il DT (Vagnati, ndr) ha scritto sul proprio taccuino c’è quello di Giovanni Simeone: l’argentino al Napoli è chiuso dalla concorrenza di Romelu Lukaku (titolarissimo indiscusso nel ruolo di punta centrale) e finora sta trovando spazio solamente nei minuti finali di gara. (…) L’ostacolo maggiore sembra però essere un altro: Aurelio De Laurentiis.Il DT dovrà riuscire a trovare prima di tutto l’accordo con il Napoli che, per lasciar partire l’attaccante, chiede 15 milioni e non vuole concedere sconti. Appare leggermente più trattabile la formula, con il club partenopeo che potrebbe aprire a un prestito ma con obbligo di riscatto”.

Situazione, la medesima, che va seguita con attenzione in vista di gennaio, mese che si preannuncia caldissimo sul fronte Simeone per la SSC Napoli.