Kvara, grande festa per il battesimo del piccolo Damiane: avete visto? – VIDEO

Grande gioia in casa Kvaratskhelia: il piccolo Damiane è stato battezzato nelle scorse ore. Le immagini che spuntano sul web stanno divenendo virali.

Protagonista dentro e fuori dal campo, con la semplicità che da sempre lo contraddistingue: anche per questo Khvicha Kvaratskhelia è particolarmente amato da parte dei tifosi del Napoli, che sperano quanto prima di avere ulteriori novità in merito al rinnovo di contratto, per cui sono ancora in corso i colloqui tra la dirigenza capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi.

Intanto, il giocatore sarà impegnato in queste due settimane – così come altri suoi dodici compagni di squadra in azzurro – con la sua Georgia. Ma queste sono ore importanti per il numero 77 dei partenopei per un altro motivo: il piccolo Damiane si è infatti battezzato proprio nelle scorse ore. A dimostrarlo sono le immagini che in mattinata stanno divenendo virali sui social.

News SSC Napoli, battesimo per Damiane Kvaratskhelia: le immagini della festa

Festa grandissima in casa Kvaratskhelia: il piccolo Damiane, figlio del giocatore della SSC Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze, si è battezzato nelle scorse ore.

Sul web stanno spuntando già le prime immagini, oltre alla foto pubblicata dalla stessa lady Kvara sul suo profilo Instagram, nel quale si può notare la torta dedicata al piccolo Damiane.

Di seguito, le immagini che certificano quella che è stata una grande gioia per il talento georgiano e tutta la sua famiglia, in attesa di potersi dedicare agli impegni in campo con la sua Georgia, di cui è trascinatore assoluto: