Chi è e cosa fa la giovane Nitsa Tavadze, molto apprezzata in quel di Napoli vista la relazione con l’idolo di Khvicha Kvaratskhelia.

L’improvviso arrivo in quel di Napoli di Khvicha Kvarastkhelia, avvenuto nel corso della sessione estiva di calciomercato 2022, ha contribuito a scombussolare la città partenopea, colpita dai gol e dagli assist messi a segno dal georgiano nelle prime apparizioni in azzurro. Un vero e proprio momento d’oro quello vissuto dall’ex Rubin Kazan, arricchitosi inoltre dal fidanzamento ufficiale con la giovane Nitsa Tavadze. Presentata sin da subito sui social da Kvara, la ragazza è ben presto divenuta una beniamina per i tifosi azzurri. Ma chi è Nitsa Tavadze e come ha conosciuto il fenomeno georgiano? Scopriamolo insieme.

Nitsa Tavadze, biografia e curiosità

Nata a Tbilisi, la giovane Nitsa ha 21 anni e, come Kvaratskhelia, anch’essa ha origini georgiane. Nonostante la relazione con il campione del Napoli, e dunque una consistente fama, la ragazza sembrerebbe non amare per nulla l’esposizione ai social, tanto che le notizie e le curiosità disponibili sulla georgiana sono molto poche. In primis, sappiamo che la giovane Nitsa frequenta il primo anno della facoltà di medicina, presso la David Tvildiani Medical University, e che per questo motivo non si è ancora trasferita definitivamente in quel di Napoli.

Più volte la ragazza ha infatti alternato soggiorni nella propria città natale a visite all’ombra del Vesuvio, raccontate principalmente da Kvaratskhelia attraverso alcuni post sul proprio account. Come già annunciato in precedenza infatti, Nitsa Tavadze appare alquanto riservata, tanto da mostrare il volto sui social molto di rado. Nonostante 73.4 mila follower totalizzati su Instagram, il profilo della ragazza presenta difatti un solo post, ovvero un carousel di foto risalenti alla festa Scudetto. In esse, la giovane è ritratta al fianco di Kvara parzialmente coperta o di spalle. Un senso della privacy invidiabile, con la passione di Nitsa per la musica ed il ballo che ci viene rivelata solo da alcuni post su Facebook di qualche anno fa.

Nitsa e Khvicha, come nasce la loro storia d’amore

A causa del fare riservato di Nitsa, poche sono le news rese pubbliche in merito alla relazione con Khvicha, seppur un super scoop sia venuto alla ribalta ormai qualche mese fa. A marzo 2023 infatti, è stato rivelato che i due avrebbero celebrato le proprie nozze nel corso dell’estate, suggellando il proprio matrimonio nonostante la giovane età.

La conferma arrivò da Badri, padre di Kvaratskhelia nonché ex calciatore ed allenatore, che espresse il proprio consenso ed appoggio verso tali nozze in un’intervista per un sito georgiano. Essendo entrambi natii della Georgia, dunque, Khvicha e Nitsa rispettarono le tradizioni ed i rituali del loro paese, con l’azzurro che approfittò di una sosta Nazionali per tornare in patria e compiere il grande passo.

Assieme alla sua famiglia ed alla sua futura moglie, è stato infatti ricevuto dal patriarca Ilia II, con cui ha eseguito il rito di benedizione per la sua unione nuziale. Nonostante le nozze fossero programmate per quest’estate, non sono giunte news in merito, ma gli eventi di cui sopra fanno presagire ad una buona riuscita del matrimonio.