Conte inedito: il fallo su Kvaratskhelia che manda su tutte le furie il mister

Antonio Conte come non l’avete mai visto: le ultime immagini di Inter-Napoli mostrano il mister piuttosto arrabbiato con l’arbitro

Non erano solo tre punti. In campo c’era ben altro e Antonio Conte lo sapeva benissimo. Inter-Napoli era molto di più di un semplice match per il mister azzurro. Lo scontro con l’ex squadra con cui ha vinto l’ultimo Scudetto; sfida per la vetta della classifica; la volontà di togliersi gli schiaffi presi al Maradona contro l’Atalanta. E la reazione si è vista.

Sin dalle prime battute di Inter-Napoli, il tecnico ha mostrato tutto il suo nervosismo nei confronti del guardalinee per un fischio non approvato: “Che fallo è questo?”. Nel primo tempo Conte dà persino indicazioni ai suoi calciatori sulla postura e su come passare il pallone. Attentissimo a tutti i dettagli. E dopo il gol di McTominay avanza una richiesta alla sua squadra: “Giochiamo di più”. Poi inizia il battibecco con il quarto uomo. La tensione è altissima.

Grazie alle telecamere di DAZN che hanno pizzicato le reazioni degli allenatori, è possibile osservare come Conte se la prenda con Marcenaro a bordocampo per un fallo non fischiato su Kvaratskhelia. Il georgiano si avvicina al quarto ufficiale e alla panchina azzurra, mostrando lo scarpino distrutto da un intervento poco ortodosso di un avversario. “Questo non lo vedi?” – Urla Conte al quarto uomo – Hai visto cosa non ha fischiato?”.

Conte furioso dopo il rigore di Calhanoglu

Lo sfogo post-partita, i retropensieri e le polemiche sull’uso del VAR sono figlie di un nervosismo accumulato durante tutta la gara. E che attraverso le immagini inedite dell’emittente televisiva streaming è possibile comprendere meglio.

Al fischio di Mariani sul contatto Anguissa-Dumfries, Conte e Oriali sono letteralmente increduli e non credono che abbiano davvero fischiato rigore per l’Inter. “Ma state scherzando? State scherzando?”, grida l’allenatore azzurro. Poi Calhanoglu sbaglia e il mister esulta come se la sua squadra avesse segnato un gol. Immediatamente dopo l’errore dal dischetto, Conte si avvicina al quarto uomo Marcenaro e fa polemica per il fischio non condiviso. Nel post partita proseguirà la sua battaglia sul mancato intervento del VAR, che avrebbe dovuto richiamare Mariani al monitor per cancellare la sua decisione.

Nel finale di gara, quando il risultato era cristallizzato sull’uno a uno, l’allenatore del Napoli ha chiesto ai suoi di abbassare il ritmo, di tenere palla e portare a casa il pareggio. Poi la disperazione per l’occasione sciupata da Simeone su cross di Ngonge, avvenuto proprio allo scadere.