Napoli, Kvara fa esultare Conte: le sue parole sono una manna

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia fanno esultare Antonio Conte, segnali positivi in vista della trasferta di Milano con l’Inter.

I partenopei sono pronti a darsi battaglia nella sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, Matteo Politano torna da ex al Meazza assieme a Conte e Lukaku. Probabilmente per il tecnico leccese e l’esterno italiano ci sarà un’accoglienza diversa rispetto a quella per il centravanti belga, si aspettano fischi per lui. A dare la carica all’allenatore ex Juventus ci sono le parole di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è in un momento positivo di forma, nonostante abbia fatto difficoltà contro l’Atalanta. La Dea ha studiato bene i ragazzi di Conte ed è riuscita a metterli in gabbia. Gli azzurri vogliono mettere a tacere ulteriori critiche, per farlo bisognerà vincere a San Siro. Vittoria che manca per il Napoli, contro l’Inter, dal 30 aprile 2017. Sarebbe l’ennesimo tabù che Antonio Conte andrebbe a sfatare, sulla panchina del club campano.

“Qui mi vogliono bene e mi trattano bene”, Kvara innamorato di Napoli

La Serie A ha proiettato il docufilm Champions of Made in Italy, nel quale diversi calciatori che militano nel nostro campionato hanno parlato del loro ambientamento nelle città in cui abitano. Sono stati intervistati Kvaratskhelia, Leao, Thuram, Vlahovic e Dybala. Le dichiarazioni dell’esterno georgiano classe 2001 fanno ben sperare il popolo partenopeo, su diversi fronti.

Queste le dichiarazioni più importanti di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei tanti calciatori ad aver partecipato all’iniziativa. “Il calcio è la mia vita: é semplice da dire. Sento sempre la mancanza di casa, ma ora sento che la mia casa é l’Italia. Napoli vive di calcio, è felice con il calcio, non la si trova questa cosa in altri posti. Qui mi vogliono bene e mi trattano bene”.

Parole al miele per la città e i suoi tifosi, i quali lo coccolano sin dai primi giorni del suo arrivo. Queste dichiarazioni fanno capire la volontà di Kvaratskhelia di rimanere, il problema rimangono le condizioni dettate dal suo procuratore. Aurelio De Laurentiis ha offerto 5 milioni a salire, più bonus mentre Mamuka Jugeli ne vuole 8/9 + una commissione personale per averlo portato nel 2022 al Napoli a soli 10 milioni di euro.

La strada per il rinnovo tra le due compagini , ad oggi, rimane in salita. La volontà da parte di entrambi è però quella di trovare un accordo, bisognerà capire le condizioni finali.