Polemiche Inter-Napoli, Marotta risponde a Conte: il messaggio è netto

Dopo le parole di Antonio Conte, Beppe Marotta ha voluto dire la sua sul rigore concesso ai nerazzurri durante Inter-Napoli di domenica scorsa.

La partita Inter-Napoli è terminata ormai da due giorni, ma le polemiche per il rigore concesso da Mariani ai nerazzurri non si placano. Le parole di Antonio Conte nel post gara, di fatto, hanno scatenato un vero e proprio vespaio di critiche.

Il tecnico pugliese, infatti, è stato sia elogiato che criticato per il suo attacco al modus operandi del VAR. Proprio in risposta alle parole di Antonio Conte, dunque, sono arrivate delle dichiarazioni di Beppe Marotta.

Inter-Napoli, Marotta: “Parole di Conte? Avrà avuto il suo obiettivo, era rigore”

Il presidente dell’Inter, a margine del premio Liendholm, ha infatti parlato così all’inviato di ‘FcInter1908’: “Le parole di Conte dopo Inter-Napoli? Con la tecnologia si migliora la situazione, perché gli errori diminuiscono. Conte è una sia una persona intelligente che un grande comunicatore, avrà il suo obiettivo quando parla”.

Beppe Marotta ha poi continuato il suo intervento: “Il direttore di gara era vicino all’azione e sicuramente c’è stato il contatto ed il piede è stato spostato. Per me era rigore. Poi, ovviamente, si può dibattere sulle metodologie e l’applicazione del VAR, ma la centralità dell’arbitro deve restare prioritaria. Non so se Conte ha cercato di spostare l’attenzione, ma per me è un rigore ineccepibile”.