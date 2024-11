“Il peggior calcio del campionato”, che attacco al Napoli di Conte: è polemica

Il mister azzurro è stato duramente criticato nonostante il primato in classifica, le accuse di un gioco troppo difensivo fanno discutere

Il Napoli di Antonio Conte continua a mantenere il primato in Serie A anche dopo l’ultima giornata, in cui ha strappato un pareggio contro l’Inter a San Siro. Nonostante il risultato utile nell’incontro pre-sosta, le critiche di alcuni opinionisti alla squadra azzurra non si placano, ma anzi, si fanno più aspre. La formazione partenopea, pur restando in vetta alla classifica, viene accusata di praticare un gioco eccessivamente difensivo e poco spettacolare.

Una voce critica è sicuramente quella del giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia, che su X ha espresso un giudizio abbastanza severo sulla gestione tattica di Conte. Il giornalista non ha usato mezzi termini per definire la qualità del calcio proposto finora dal Napoli, affermando: “Sarà ancora primo in classifica, ma il Napoli con Conte, fin qui sta giocando il peggior calcio del campionato. Solo difesa e contropiede, con i poveri Kvara e Politano costretti a fare i terzini”. Secondo Bargiggia, dunque, la squadra di Conte si affiderebbe esclusivamente a un atteggiamento difensivo e a rapide ripartenze, privando giocatori di talento come Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano della libertà di esprimersi in attacco.

Mister Conte continua a dividere

Le parole di Bargiggia sottintendono che il Napoli stia penalizzando i suoi uomini migliori, limitandosi a contenere gli avversari piuttosto che imporsi con un gioco propositivo. Ciononostante, non mancano coloro che difendono le scelte di Conte, sottolineando come la sua impostazione abbia permesso al Napoli di mantenere una solidità difensiva che si riflette in risultati concreti. Secondo i sostenitori del tecnico leccese, la sua attenzione per la fase difensiva potrebbe rivelarsi un’arma vincente per il campionato, garantendo quella costanza nei risultati che è fondamentale per restare in vetta.

La polemica, quindi, resta accesa: da una parte, chi vorrebbe vedere un Napoli più offensivo e spettacolare; dall’altra, chi apprezza la solidità e l’efficacia dell’attuale impostazione. Quel che è certo è che, sebbene Conte non offra un calcio stellare, il Napoli sta mantenendo il primo posto in classifica con merito, dopo un’annata disastrosa e piena di ombre.