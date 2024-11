Ultime Napoli calcio, la squadra fa rientro in hotel: entusiasmo dei tifosi presenti a Milano – VIDEO

Il Napoli questa mattina ha tenuto la rifinitura: in questi minuti, la squadra ha fatto rientro in hotel, dove c’erano diversi tifosi ad attendere il rientro della squadra di Antonio Conte.

Esame di maturità, l’ennesimo, per il Napoli, che questa sera dovrà affrontare l’Inter nella sfida di cartello della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano: per l’occasione, è prevista la presenza anche da parte dei tifosi azzurri, tranne che i residenti nella Regione Campania (per cui è stato deciso lo stop alla trasferta).

Questa mattina, la squadra di Antonio Conte ha tenuto la rifinitura, per poi fare rientro all’Hotel che ospita gli azzurri in questa trasferta delicata per il club partenopeo. In palio c’è il primato della classifica, ragion per cui il supporto da parte dei tifosi di fede napoletana stanno facendo sentire il loro calore a tutta la squadra. A dimostrarlo sono anche le immagini che arrivano in questi minuti da Milano: al ritorno della squadra in struttura dopo la rifinitura, diversi tifosi hanno acclamato i propri beniamini. Grande entusiasmo, in particolare, per Giovanni Di Lorenzo, Romelu Lukaku, Khvicha Kvaratskhelia e Pasquale Mazzocchi, oltre che per lo stesso Conte, figura a cui i tifosi azzurri hanno praticamente affidato i propri sogni di gloria per questa stagione di rinascita.

In casa Napoli si respira l’aria delle grandi occasioni e non potrebbe essere altrimenti, visto che questa sera contro l’Inter sarà lo scontro tra la prima e la seconda della classifica di Serie A.

Nelle immagini che seguono, si percepisce tutto l’entusiasmo che c’è attorno alla squadra di Antonio Conte, malgrado l’ultima delusione in occasione della precedente giornata di campionato contro l’Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona.



Nelle prossime ore, invece, si attendono novità ulteriori per quanto riguardo la formazione: il grosso, e forse unico, dubbio riguarda il ballottaggio tra Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, con il centrocampista ex Brighton che sembra partire in vantaggio. Il Nazionale slovacco (convocato dal CT Francesco Calzona per la prossima sosta, ndr) potrebbe dunque subentrare nel corso della partita. Tutto è pronto, o quasi, per una sfida che può dare indicazioni molto importanti in merito alla lotta per la vittoria del campionato di Serie A.