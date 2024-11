Ultim’ora Lobotka, la decisione di Conte per Inter-Napoli: scelta fatta

Arrivano notizie dell’ultima ora sulle condizioni di Stanislav Lobotka e sulla scelta di Antonio Conte in vista di Inter-Napoli: scelta fatta sullo slovacco

Era in dubbio la titolarità di Stanislav Lobotka per la super sfida contro l’Inter in programma domani sera allo stadio Maradona. I problemi muscolari patiti ormai un mese fa con la nazionale slovacca lo hanno costretto a saltare le ultime partite con il Napoli ed il suo rientro è previsto proprio per il big match che chiuderà la 12a giornata di Serie A e che potrebbe confermare o modificare la testa della classifica del campionato.

In conferenza stampa, Antonio Conte aveva ribadito: “Il suo valore lo conosciamo tutti. Noi dobbiamo essere bravi a cercare di creare un qualcosa che possa sopperire alle assenze. Penso che Gilmour ha fatto molto bene in queste partite. Lobo si è allenato, ha ripreso gli allenamenti con noi. Abbiamo cercato di gestire. Sta bene, ha recuperato ed è a disposizione. Dal primo o a partita in corso, è da valutare”.

Lobotka: la scelta di Conte verso Inter-Napoli

Proprio in questi minuti sarebbero giunte novità importantissime legate all’impiego dal primo minuto o meno di Stanislav Lobotka contro l’Inter. Antonio Conte avrebbe preso la decisione dopo l’ultima giornata di allenamenti in vista della partita di domani. Una scelta presa dopo aver potuto testare da vicino le condizioni del calciatore insieme agli altri compagni.

Stando a quanto riferito dal collega Ciro Troise, Stanislav Lobotka si dovrebbe sedere in panchina per la sfida all’Inter:

“Lobotka verso la panchina, Conte preferisce non rischiarlo, a San Siro contro l’Inter dovrebbe toccare ancora a Gilmour. Folorunsho non convocato, ha recuperato dal problema muscolare che gli ha fatto saltare Napoli-Atalanta ma, avendo lavorato poco in gruppo con i compagni, Conte non vuole prendersi rischi inutili”.

Sarà ancora Gilmour a guidare il centrocampo azzurro contro i campioni d’Italia, sperando di vedere una prestazione migliore da parte dello scozzese rispetto a quanto fatto contro l’Atalanta. Intanto il Napoli non sarebbe stato particolarmente contento della decisione del ct della Slovacchia, Calzona, di convocare Lobotka per le partite della nazionale. Il rischio che possa giocare e rientrare prematuramente o andare incontro ad una ricaduta non sono basse.

Per l’Inter capiremo quanti minuti avrà nelle gambe il centrocampista, che verrà quindi risparmiato almeno dall’inizio. Conte non vuole andare incontro a rischi che potrebbero peggiorare la situazione di uno dei calciatori più importanti della sua rosa.