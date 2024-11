“Napoli infastidito dal comportamento”: la decisione sull’azzurro irrita la società!

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il gruppo azzurro si prepara in vista della super sfida contro l’Inter in programma domani sera.

Inter-Napoli non è mai una partita qualunque, ancor più quando in palio c’è il primo posto in classifica. La distanza tra le due squadre è di un solo punto, motivo per il quale nessuna delle due compagini vorrà sfigurare. Intanto, Antonio Conte sarebbe alle prese con le scelte di formazione che però sarebbero già nettamente indirizzate.

In modo particolare, in casa Napoli, si continua a parlare delle condizioni di Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, è out da qualche settimana a causa di un infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Per la sfida di Milano tornerà tra i convocati, anche se è da escludere la partenza da titolare. Ciò nonostante, però, il CT della Slovacchia ha convocato il giocatore per i prossimi impegni facendo irritare non poco il club campano.

Calzona “infastidisce” il Napoli: Lobotka convocato in Nazionale!

Stanislav Lobotka è stato convocato da Francesco Calzona per i prossimi impegni della Slovacchia. Il CT, una volta apprese le condizioni del giocatore, ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati. Come riportato da “Il Mattino la scelta dell’ex Napoli non è piaciuta al club campano, il quale appare molto irritato. Infatti, il giocatore ha svolto solo due allenamenti e lo staff avrebbe preferito monitorare le sue condizioni durante la sosta.

Tutto ciò, però, non sarà possibile. Naturalmente, la scelta di Calzona è molto chiara in quanto Lobotka è un uomo chiave non solo per il Napoli ma anche per la Nazionale Slovacca. Intanto, la società campana spera che non ci saranno ulteriori complicazioni nel corso delle prossime settimane.