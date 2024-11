Inter-Napoli, Conte ha già scelto la formazione: sorprendente decisione su un azzurro!

Sono ore molto calde quelle che precedono la super sfida tra Inter e Napoli. Le ultimissime sulle possibili scelte di Antonio Conte.

Si avvicina sempre più quella che può essere definita come la sfida dell’anno. Il big match tra Inter e Napoli porta con sé tanti interrogativi, i quali verranno sciolti sul rettangolo verde. A San Siro si sfideranno le prime due della classe, le quali son distanti ormai solo un punto dopo la caduta dei partenopei contro l’Atalanta. Quindi, in caso di sconfitta a Milano, gli azzurri si ritroverebbe alle spalle dei lombardi. Tutto ciò lascia presagire che non ci sarà alcuna “fuga scudetto”, ancor più perché sarà molto curioso vedere la reazione del gruppo dopo il ko al Maradona.

Antonio Conte avrà lavorato senza dubbio sulla testa dei suoi calciatori. L’allenatore conosce le difficoltà del momento, e con ogni probabilità proverà ad evitarla. Intanto, però, il tecnico ha un compito chiave: scegliere un undici titolare adeguato. Le scelte ci sono, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli importanti. Non a caso, uno degli interrogativi più importanti continua ad essere l’impiego dal primo minuto di Stanislav Lobotka. In realtà, la decisione definitiva è già arrivata ed è molto curiosa.

Lobotka non partirà titolare: Conte ha scelto ancora Gilmour

Il Napoli dovrà fare ancora a meno di Stanislav Lobotka, almeno per l’inizio del match. Il centrocampista azzurro, come già sottolineato da Antonio Conte è pienamente recuperato per la trasferta a Milano, ma non dovrebbe far parte dell’undici titolare. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’interprete a centrocampo sarà ancora Billy Gilmour, il quale non ha affatto sfigurato nelle ultime uscite. L’allenatore si fida delle scozzese, motivo per il quale gli concederà un’altra chance per dimostrare tutte le sue qualità.

D’altronde, l’idea del tecnico è quella di riproporre la stessa formazione che ha battuto il Milan e poi perso contro l’Atalanta. Dunque, è possibile immaginare che Antonio Conte si aspetti anche una reazione da parte dei suoi uomini. Quest’ultimi, dovranno alzare immediatamente la testa dopo il ko contro la Dea. A tal proposito, il probabile undici titolare sarà ancora composto da: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Gilmour, McTominay e infine il pacchetto d’attacco avrà come protagonisti Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Il match a San Siro vanta un’importanza cruciale nel cammino del Napoli. Non a caso, dopo la sfida sarà possibile conoscere a pieno gli obiettivi degli azzurri che hanno sorpreso in questo inizio di stagione.