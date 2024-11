Non solo Lobotka, un altro big dalla panchina per Inter-Napoli: è una scelta tecnica

Grande curiosità per capire quali saranno le scelte di Inzaghi e Conte per la sfida di domenica sera tra l’Inter e il Napoli: Lobotka potrebbe non essere l’unico big a partire dalla panchina.

Mancano poco meno di quarantotto ore al fischio d’inizio del match di cartello della dodicesima giornata del campionato di Serie A, tra Inter e Napoli. Uno scontro al vertice, tra quelle che sono al momento la prima e la seconda della classe, che può dare indicazioni importanti circa la lotta per lo Scudetto, che in questa stagione potrebbe riguardare molteplici squadre.

Un risultato positivo proietterebbe gli azzurri di nuovo all’entusiasmo, che si è leggermente affievolito dopo la pesante sconfitta incassata nello scorso turno, allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per questo, serve la miglior versione possibile della squadra di Antonio Conte per avere l’ambizione di dare fastidio i campioni d’Italia in carica. Ragion per cui Conte non dovrebbe rivedere di molto le sue scelte di formazioni, tranne che per Stanislav Lobotka: per lo slovacco potrebbe esserci un impiego a partita in corso, scenario non escluso nemmeno dallo stesso Conte nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida di San Siro.

Anche in casa Inter potrebbero esserci delle novità: Simone Inzaghi potrebbe valutare, tra le altre mosse, di far partire Denzel Dumfries dal primo minuto, a discapito di Matteo Darmian.

Verso Inter Napoli, Dumfries favorito su Darmian: le ultime di formazione

Chi scenderà in campo dal primo minuto tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian per la sfida tra l’Inter e il Napoli? Questo sembra essere il ballottaggio di Simone Inzaghi per la partita di domenica, con l’olandese che sembra essere in vantaggio sull’ex Manchester United.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, i nerazzurri dovrebbero riaccogliere anche Francesco Acerbi al posto di Stefan de Vrij, Per il resto, si profila l’impiego dal primo minuto di tutti i calciatori che sono stati esclusi, per rotazioni legate al turnover, nell’ultimo match di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Di seguito, le probabili scelte del tecnico campione d’Italia in carica, stando a quanto si apprende dall’emittente satellitare:

Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

Leggermente più chiara la situazione legata al Napoli, con l’unico dubbio che porta al ballottaggio tra il rientrante Stanislav Lobotka e il suo compagno di reparto Billy Gilmour.